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Киноафиша Фильмы Пассажир Пассажир, 2018: актеры и роли
The Commuter Пассажир 2018 / США
7.6 Оцените
53 голоса Рейтинг IMDb: 6.3
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Пассажир, 2018: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Хауме Кольет-Серра Хауме Кольет-Серра Jaume Collet-Serra
В ролях
Вера Фармига Вера Фармига Vera Farmiga Лиам Нисон Лиам Нисон Liam Neeson Патрик Уилсон Патрик Уилсон Patrick Wilson Сэм Нил Сэм Нил Sam Neill Элизабет МакГоверн Элизабет МакГоверн Elizabeth McGovern Джонатан Бэнкс Джонатан Бэнкс Jonathan Banks Клара Лаго Клара Лаго Clara Lago Дин-Чарльз Чепмен Дин-Чарльз Чепмен Dean-Charles Chapman Роланд Мюллер Роланд Мюллер Roland Møller
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