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The Commuter Пассажир 2018 / США
7.6 Оцените
53 голоса Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Пассажир»

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Наша рецензия

Десять лет подряд страховщик Майкл Макколи ездит на поезде по одному и тому же маршруту. В один из самых неприятных дней, когда его успели уволить, а на платформе стащили телефон, Майкл возвращается домой. К нему подсаживается женщина и предлагает выгодную сделку - он должен найти в поезде за небольшой промежуток времени, «случайного» пассажира, за что сможет получить кругленькую сумму. Майкл становится участником экстремальных событий. На кого бы ни пал его выбор, тот…

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Олег 8 марта 2018, 19:03
Оценка
Очень понравился боевик. Лиам Ниссон как обычно на высоте. Весь фильм в напряге. В конце как обычно все секреты раскрываются. Советую посмотреть.
8 марта 2018, 19:03 Ответить
SKY 10 марта 2018, 00:31
Оценка
На мой взгляд достаточно унылое кино, первые минус 40 так и подмывает свалить. Ну и развязка тоже такая не очевидная.
6/10 - идти от безысходности)
10 марта 2018, 00:31 Ответить
Petr Kochnev 10 марта 2018, 16:06
Оценка
В целом, фильм неплохой, но ожидания были несколько завышены. Лиам Нисон играет как всегда хорошо, но фильму не хватает динамики, и вытянуть он (Нисон) в одиночку фильм не может. Можно сходить, а можно и не ходить:))
10 марта 2018, 16:06 Ответить
Бэлл Плас 10 марта 2018, 16:31
Оценка
Фильм однозначно стоит смотреть. В череде унылых российских будней этот детективный боевые самое то. Идти и смотреть всем!
10 марта 2018, 16:31 Ответить
Alessia 18 марта 2018, 00:14
Этот фильм плагиат на «Исходный код», где главную роль гениально играет Джейк Джилленхол. Только «Исходный код» намного интереснее! Так что лучше посмотрите его:)
18 марта 2018, 00:14 Ответить
Анна Золотова 26 марта 2018, 18:20
Оценка
Не раскрыты многие ключевые моменты о причинах произошедшего.
Фильм на один раз.
26 марта 2018, 18:20 Ответить
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