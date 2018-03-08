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Десять лет подряд страховщик Майкл Макколи ездит на поезде по одному и тому же маршруту. В один из самых неприятных дней, когда его успели уволить, а на платформе стащили телефон, Майкл возвращается домой. К нему подсаживается женщина и предлагает выгодную сделку - он должен найти в поезде за небольшой промежуток времени, «случайного» пассажира, за что сможет получить кругленькую сумму. Майкл становится участником экстремальных событий. На кого бы ни пал его выбор, тот…