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Лунный свет
Награды и номинации фильма Лунный свет
Moonlight
Лунный свет
2016 / США
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7.5
Оцените
21
голос
Рейтинг IMDb: 7.4
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Награды и номинации фильма Лунный свет
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Оскар 2017
Лучший фильм года
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучшая режиссура
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший актёрский состав в игровом кино
Номинант
Золотой глобус 2017
Лучший фильм (драма)
Победитель
Лучший актёр второго плана
Номинант
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2017
Лучший поцелуй
Победитель
Лучшая «американская история»
Номинант
BAFTA 2017
Лучший фильм
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
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