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Лунный свет Лунный свет
Киноафиша Фильмы Лунный свет Награды и номинации фильма Лунный свет
Moonlight Лунный свет 2016 / США
7.5 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 7.4
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Награды и номинации фильма Лунный свет

Вся информация о фильме
Оскар 2017 Оскар 2017
Лучший фильм года
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучшая режиссура
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017 Премия Гильдии киноактеров США 2017
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший актёрский состав в игровом кино
Номинант
Золотой глобус 2017 Золотой глобус 2017
Лучший фильм (драма)
Победитель
Лучший актёр второго плана
Номинант
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2017 MTV Movie & TV Awards 2017
Лучший поцелуй
Победитель
Лучшая «американская история»
Номинант
BAFTA 2017 BAFTA 2017
Лучший фильм
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
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