Содержание:

Андре Холлэнд – Фильмы

- Андре Холлэнд – «Сельма»

- Андре Холлэнд - «Американская история ужасов: Роанок»

- Андре Холлэнд – «Излом времени»

Андре Холлэнд – Личная жизнь

Андре Холлэнд родился 28 декабря 1979 года в городе Бессембер, штат Алабама. Учился в Университете Флориды и Нью-Йоркском университете, в 2006 году получил степень магистра изобразительных искусств. Дебютировал на театральной сцене в мюзикле в роли Оливера в Бирмингемском театре в 11 лет.

Андре Холлэнд – Фильмы

В кино дебютировал в сериале «Закон и порядок» в 2006 году, после чего сыграл в телевизионных проектах «Братья Доннелли», «Новости» и «Потерянное и найденное». На большом экране впервые появился в картинах «Сахар», «Чудо святой Анны», «Война невест» и «Маленькие, прекрасные юные создания». Прорывом для актера стала американская картина Брайана Хелгеленда «42» о восхождении бейсболиста Джеки Робинсона. В 2014 году вошел в актерский состав исторического фильма Авы ДюВерней «Сельма», и за эту работу был номинирован на NAACP Image Award за лучшую мужскую роль второго плана. С 2014 по 2015 годы снимался в основном составе сериала «Больница Никербокер», который был неоднократно отмечен номинациями на премии за лучший актерский состав в драматическом сериале. В 2016 году сыграл Кевина в драме Барри Дженкинса «Лунный свет», за что получил множество номинаций за лучшую мужскую роль второго плана, а также появился в телесериале «Американская история ужасов: Роанок». В 2018 году принял участие в двух проектах – детском фантастическом фильме Авы ДюВерней «Излом времени» и криминальной драме Стива Маккуина «Вдовы».

Андре Холлэнд – «Сельма»

В 2014 году Холлэнд сыграл политика Эндрю Янга в драматическом историческом фильме Авы ДюВерней, основанном на событиях марша 1965 года в городах Сельма и Монтгомери в рамках движения за права чернокожих в США. Действие начинается за два года до основных событий, когда белые террористы убивают в Бирмингеме четырех темнокожих детей. Пламя общественного негодования разгорается, и параллельно с этим Мартин Лютер Кинг (Дэвид Ойелоуо) агитирует Линдона Джонсона (Том Уилкинсон) предоставить темнокожему населению право голоса, так как они важная часть американского общества. Однако, несмотря на то, что движение афроамериканцев набирает силу, местные власти в лице губернатора Джорджа Уоллеса (Тим Рот) активно сопротивляются и пытаются подавить возникшую инициативу.

Андре Холлэнд - «Американская история ужасов: Роанок»

В 2016 году Холлэнд снялся в телесериале «Американская история ужасов: Роанок» в роли Мэтта Миллера. Шоу представляет собой псевдодокументальный сериал о паранормальных явлениях под названием «Мой кошмар в Роаноке». История супружеской пары, Шелби и Мэтта Миллеров, которая переехала из Лос-Анджелеса, в дом в Северной Каролине после жестокого нападения на Мэтта на улице. Он был госпитализирован, и эта ситуация вызвала у Шелби выкидыш. Супруги решили сбежать от неприятных воспоминаний, но как только они переехали в свой новый дом, их начали преследовать необъяснимые явления.

Андре Холлэнд – «Излом времени»

В 2018 году Холлэнд сыграл директора Дженкинса в семейном фантастическом фильме компании Disney, который Ава ДюВерней сняла по сценарию Дженнифер Ли – автора кассового мультфильма «Холодное сердце». В центре событий юная Мег Мерфи (Сторм Рейд), отец которой исчезает во время одного из своих научных экспериментов. Девочка берет себе на подмогу младшего брата и несколько друзей, и дети отправляются на поиски, не зная, что им предстоит путешествие по неведомым фантастическим мирам.

Андре Холлэнд – Личная жизнь

В 2011 году актер появлялся в компании девушки по имени Моника, но отношения с ней никак не комментировал. Холлэнд также поддерживает дружеские отношения со шведской моделью индийско-австралийского происхождения Келли Гейл.