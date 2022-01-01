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Александр Стефанцов
Александр Стефанцов
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Александр Стефанцов
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Дата рождения
27 апреля 1977
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Телец
Биография Александра Стефанцова
Родился 27 апреля 1977 года. Карачев, СССР (Россия).
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Фильмография Александра Стефанцова
Ну, здравствуй, Оксана Соколова!
комедия
2018, Россия
6.0
Вьюга
мелодрама
2015, Россия
5.0
Миссия Дарвина
приключения, семейный, анимация, фантастика
2009, США
7.0
Деньги для дочери
мелодрама
2008, Украина
5.0
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