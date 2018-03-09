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Ну, здравствуй, Оксана Соколова! Ну, здравствуй, Оксана Соколова!
Киноафиша Фильмы Ну, здравствуй, Оксана Соколова! Отзывы о фильме «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!»
Ну, здравствуй, Оксана Соколова! 2018 / Россия
6.5 Оцените
40 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Отзывы о фильме «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Береги платье снову, а связки смолоду! Особенно, если твоя профессия – по чужим ушам ездить. В этом серьезном деле без голоса никуда. Но вот незадача: Илюша Попов (он же Илья Наган) не берег ни того, ни другого. И однажды утром проснулся… немым. В том смысле, что говорить не мог даже шепотом. А через два часа у парня эфир – первый эфир его первого рабочего дня: у него теперь свое шоу на радио. Ну, вот и что в такой ситуации делать?! «Везунчик» кинулся к доктору…

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Наталья Грошева (Дырза) 9 марта 2018, 08:18
Оценка
Всем советую. Фильм смотрится легко, на позитиве. Очень веселый. 1.5 часа безудержного смеха. Сходите не пожелеете.
9 марта 2018, 08:18 Ответить
unomomento 10 марта 2018, 10:10
Оценка
Ходили с подругами на фильм,получили море позитива на неделю вперёд! Фильм хороший, от чернухи и пошлости уже устали,если хотите полтора часа юмора и хохота,то вам сюда! Динамичный фильм, не заскучаете!
10 марта 2018, 10:10 Ответить
masterdoka 10 марта 2018, 10:29
Оценка
Всем привет! Ходили с женой на Оксану Соколову. Давно так не смеялся! Полтора часа динамичного хорошего юмора!! Фильм лёгкий и действительно заряжает прекрасным настроением. Ставлю пятёрочку. Создателям фильма БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
10 марта 2018, 10:29 Ответить
Ольга Короткова 10 марта 2018, 19:02
Интеллектом не обезображен.чисто поржать.этим и хорош.настроение поднимает!
10 марта 2018, 19:02 Ответить
Юлия Диденко 11 марта 2018, 16:18
Оценка
Смешной, позитивный фильм! Советую всем. Сходите, отдохните. Время сеанса пролетело не заметно, куча положительных эмоций!
11 марта 2018, 16:18 Ответить
Ирина 12 марта 2018, 11:41
Смотрела короткометражку "Оксана Соколова" - очень понравилось. Смешной, лёгкий фильм.
12 марта 2018, 11:41 Ответить
Лариса Чиликина 12 марта 2018, 17:57
Оценка
Отдохнула.Посмеялась
12 марта 2018, 17:57 Ответить
Юлия Лисачёва 13 марта 2018, 18:02
Оценка
Бред невероятный! Противный и совершенно скучный! Неприятно смотреть. В зале было мало людей , все скучали , в телефонах были. Сценарий , диалоги абсолютно скучные. Нет ничего смешного в фильме
13 марта 2018, 18:02 Ответить
Юлия Лисачёва 13 марта 2018, 18:16
Оценка
Вот до сих пор сижу в кинотеатре, фу какие неприятные лица в кадре, неприятные звуки. Оператор и звуковик !!!! Кол вам огромный !!! Мерзость полная , а не кинокартина
13 марта 2018, 18:16 Ответить
laikapervaya 13 марта 2018, 18:57
Оценка
Ааааххахахахахаха!))) Фильм супер смешной и позитивный! Смешной до слез!!! Нет заезженных штампов и смотрится свежо! Для меня этот фильм отличается от большинства современных комедий в лучшую сторону! Очень порадовало отсутствие пошлости, все в меру! Легкость, драйв, музыка, стремительность развития сюжета! Обожаю непредсказуемые для себя ситуации в фильмах!
Смотрится на одном дыхании, хотя его нам не хватало, т.к. мы буквально задыхались от смеха в какие-то моменты!))) Рекомендую к просмотру!)))
13 марта 2018, 18:57 Ответить
laikapervaya 13 марта 2018, 19:03
Оценка
Оооо!! Да!!! Тоже благодарю создателей за наше суперпозитивное настроение, мы прям как-то радостно оживились! Ребята, спасибо!!!!))) В десятку!

Ааааахххахахахахахаааа!!))))))))
13 марта 2018, 19:03 Ответить
Дина 15 марта 2018, 04:53
Оценка
Скучновато.
15 марта 2018, 04:53 Ответить
Vadim Sazanowicz 14 марта 2019, 23:22
Оценка
Отличное кино, давно так не смеялся с российских фильмов.
14 марта 2019, 23:22 Ответить
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