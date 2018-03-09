Наша рецензия

Береги платье снову, а связки смолоду! Особенно, если твоя профессия – по чужим ушам ездить. В этом серьезном деле без голоса никуда. Но вот незадача: Илюша Попов (он же Илья Наган) не берег ни того, ни другого. И однажды утром проснулся… немым. В том смысле, что говорить не мог даже шепотом. А через два часа у парня эфир – первый эфир его первого рабочего дня: у него теперь свое шоу на радио. Ну, вот и что в такой ситуации делать?! «Везунчик» кинулся к доктору…