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Игорь Гаспарян
Игорь Гаспарян
О персоне
Фильмография
Игорь Гаспарян
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Дата рождения
6 августа 1974
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер
Биография Игоря Гаспаряна
Родился 6 августа 1974 года. Свердловск, Луганская область, Украина.
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Фильмография Игоря Гаспаряна
Нормальный только я
драма, комедия
2021, Россия
0.0
Друг на продажу
комедия
2021, Россия
5.0
Звезды
комедия, драма
2018, Россия
6.0
Парень из Голливуда, или Необыкновенные приключения Вени Везунчика
комедия
2018, Россия
3.0
Ну, здравствуй, Оксана Соколова!
комедия
2018, Россия
6.0
Не свадебное путешествие
мелодрама, мюзикл, комедия
2016, Россия
0.0
Будь моим продюсером
комедия
2016, Россия
0.0
Искатели приключений
приключения, комедия
2012, Россия
6.0
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