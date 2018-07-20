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Киноафиша Рецензии «Килиманджара»: Рецензия Киноафиши

«Килиманджара»: Рецензия Киноафиши

20 июля 2018 00:00
«Килиманджара»: Рецензия Киноафиши
Место встречи изменить нельзя

Половина лета уже позади, а уже привычной, традиционной легкой российской комедии в кинотеатрах пока не обнаружилось. Возможно, ее место сможет занять новая работа Кати Телегиной («Привычка расставаться») «Килиманджара». Для этого у нее есть все: молодой актерский состав, саундтрек, о котором мечтает каждый плеер, и юмор, иногда бросающий кинозрителей в дрожь, не каждый бы решился на столь экстремальный его вариант.

Кадр из фильма «Килиманджара»
Кадр из фильма «Килиманджара»

Маруся собирает друзей, чтобы отпраздновать свою свадьбу. Только вот ее жених Фарид пропал, поэтому девушка и группа единомышленников, которые отменяют все свои дела, отправляются на поиски суженого на его родину в Баку. В Азербайджане они знакомятся с лучшим другом Фарида – Тимуром, который присоединяется к его поискам.

Компания по розыску получилась разноплановой: не считая, Маруси и Тимура, о которых и так все понятно, здесь есть мать семейства, которой нельзя пить, бывшая любовь главной героини Дима, та, кто помогла им расстаться, и случайно попавший на свадьбу Леша (местный вариант героя Сергея Лавыгина из дилогии «Горько»), у которого и граната имеется, и мачете. Вместе они собирают по крупицам информацию о пропавшем Фариде, повсюду натыкаются на странные подсказки, благодаря которым они объезжают всю страну.

Кадр из фильма «Килиманджара»
Название

Больше всего здесь развлекаются Тимофей Трибунцев («Остров», «Метод»), вытаскивающий любой проект, и Мария Смольникова («Сталинград», «После тебя»), продолжающая традицию своей же зажигалки Тоши из сериала «Спарта». Ирина Старшенбаум («Притяжение», «Лето») и Павел Прилучный («На игре», «Рубеж») изображают классических главных героев, из-за которых все и начинается, но они слишком скучные и правильные, чтобы полностью приковывать к себе внимание зрителей. А вот Артур Сучков (франшиза про «Гоголя», «Мафия: Игра на выживание») и Варвара Бородина («Конверт») получили возможность запомниться кинопублике. Их герои мало того что сумасшедшие, так еще и готовы ради своих друзей на все.

Кадр из фильма «Килиманджара»
Кадр из фильма «Килиманджара»

Самым очаровательным дуэтом «Килиманджара» вышло сотрудничество Максима Виторгана и Таира Иманова. Благодаря им при просмотре создается ощущение, что зрители попали в прошлое, а перед ними настоящая советская комедия с добрыми и немного забавными героями. Ирина Горбачева («Аритмия», «Тренер») появляется на самых финальных титрах, как всегда, чтобы спасти ситуацию. А вот завяленный Александр Цекало, который еще и продюсирует все это безобразие, так и не дожил до финального монтажа, его в картине замечено не было.

Кадр из фильма «Килиманджара»
Кадр из фильма «Килиманджара»

Картина «Килиманджара» - это удачное сосредоточение жанров: романтики, комедии, мелодрамы и легкого триллера. С саундтреком здесь классическая ситуацию, музыки в «Килиманджара» очень много, причем разнообразной и на любой вкус. От группы «Леприконсы» до большинства известных иностранных групп. Шутят авторы фильма над всем, что видят, хотя иногда смех и кажется слишком надуманным и странным. Экшн, погони и прочие движушные сцены в «Килиманджара» сделаны очень по-женски, они классные, но сразу понятно, что все закончится хорошо и благополучно. Хотя картина местами выглядит дословным пересказом недавних «Ночных игр» с МакАдамс и Бейтманом, и у нашей истории есть свои плюсы. Чего только стоит заглавное слово "килиманджара", ведь когда его произносят, главные герои понимают, что нужно срочно разыскивать героиню Маши Смольниковой, напившуюся и готовую на любые приключения. Красивые виды Азербайджана и легкость, с которой создатели разговаривают со зрителями на непростые темы об отношениях, и делают «Килиманджара» той самой летней историей, которая так нужна всем, особенно тем, кто не смог вырваться в отпуск.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 19 июля 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Килиманджара»

Дмитрий Бортников
Дмитрий Бортников
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