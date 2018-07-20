«Килиманджара»: Рецензия Киноафиши

Место встречи изменить нельзя

Половина лета уже позади, а уже привычной, традиционной легкой российской комедии в кинотеатрах пока не обнаружилось. Возможно, ее место сможет занять новая работа Кати Телегиной («Привычка расставаться») «Килиманджара». Для этого у нее есть все: молодой актерский состав, саундтрек, о котором мечтает каждый плеер, и юмор, иногда бросающий кинозрителей в дрожь, не каждый бы решился на столь экстремальный его вариант.

Кадр из фильма «Килиманджара»

Маруся собирает друзей, чтобы отпраздновать свою свадьбу. Только вот ее жених Фарид пропал, поэтому девушка и группа единомышленников, которые отменяют все свои дела, отправляются на поиски суженого на его родину в Баку. В Азербайджане они знакомятся с лучшим другом Фарида – Тимуром, который присоединяется к его поискам.

Компания по розыску получилась разноплановой: не считая, Маруси и Тимура, о которых и так все понятно, здесь есть мать семейства, которой нельзя пить, бывшая любовь главной героини Дима, та, кто помогла им расстаться, и случайно попавший на свадьбу Леша (местный вариант героя Сергея Лавыгина из дилогии «Горько»), у которого и граната имеется, и мачете. Вместе они собирают по крупицам информацию о пропавшем Фариде, повсюду натыкаются на странные подсказки, благодаря которым они объезжают всю страну.

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Больше всего здесь развлекаются Тимофей Трибунцев («Остров», «Метод»), вытаскивающий любой проект, и Мария Смольникова («Сталинград», «После тебя»), продолжающая традицию своей же зажигалки Тоши из сериала «Спарта». Ирина Старшенбаум («Притяжение», «Лето») и Павел Прилучный («На игре», «Рубеж») изображают классических главных героев, из-за которых все и начинается, но они слишком скучные и правильные, чтобы полностью приковывать к себе внимание зрителей. А вот Артур Сучков (франшиза про «Гоголя», «Мафия: Игра на выживание») и Варвара Бородина («Конверт») получили возможность запомниться кинопублике. Их герои мало того что сумасшедшие, так еще и готовы ради своих друзей на все.

Кадр из фильма «Килиманджара»

Самым очаровательным дуэтом «Килиманджара» вышло сотрудничество Максима Виторгана и Таира Иманова. Благодаря им при просмотре создается ощущение, что зрители попали в прошлое, а перед ними настоящая советская комедия с добрыми и немного забавными героями. Ирина Горбачева («Аритмия», «Тренер») появляется на самых финальных титрах, как всегда, чтобы спасти ситуацию. А вот завяленный Александр Цекало, который еще и продюсирует все это безобразие, так и не дожил до финального монтажа, его в картине замечено не было.

Кадр из фильма «Килиманджара»

Картина «Килиманджара» - это удачное сосредоточение жанров: романтики, комедии, мелодрамы и легкого триллера. С саундтреком здесь классическая ситуацию, музыки в «Килиманджара» очень много, причем разнообразной и на любой вкус. От группы «Леприконсы» до большинства известных иностранных групп. Шутят авторы фильма над всем, что видят, хотя иногда смех и кажется слишком надуманным и странным. Экшн, погони и прочие движушные сцены в «Килиманджара» сделаны очень по-женски, они классные, но сразу понятно, что все закончится хорошо и благополучно. Хотя картина местами выглядит дословным пересказом недавних «Ночных игр» с МакАдамс и Бейтманом, и у нашей истории есть свои плюсы. Чего только стоит заглавное слово "килиманджара", ведь когда его произносят, главные герои понимают, что нужно срочно разыскивать героиню Маши Смольниковой, напившуюся и готовую на любые приключения. Красивые виды Азербайджана и легкость, с которой создатели разговаривают со зрителями на непростые темы об отношениях, и делают «Килиманджара» той самой летней историей, которая так нужна всем, особенно тем, кто не смог вырваться в отпуск.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 19 июля 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Килиманджара»