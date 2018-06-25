Половина лета уже позади, а уже привычной, традиционной легкой российской комедии в кинотеатрах пока не обнаружилось. Возможно, ее место сможет занять новая работа Кати Телегиной («Привычка расставаться») «Килиманджара». Для этого у нее есть все: молодой актерский состав, саундтрек, о котором мечтает каждый плеер, и юмор, иногда бросающий кинозрителей в дрожь, не каждый бы решился на столь экстремальный его вариант. Кадр из фильма…
однозначно, на один раз!
решил на него сходить, только потому что действия разворачиваются в Азербайджане, Баку - т.е. мне, периодически, интересно смотреть фильмы, в которых "второй сюжетной линией" идёт какой-то город или страна(много красивых и не красивых, реальных видов, красоты и памятники, природа итп) - тут их было не так много, но достаточно!
сюжет прост, а сложно в таких фильмах и не надо - все актёры молодцы!
7 баллов из 10ти
постскриптум, надо посмотреть, что за фильм 2017ого года у Телегиной "Баку" ;))
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