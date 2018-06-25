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Половина лета уже позади, а уже привычной, традиционной легкой российской комедии в кинотеатрах пока не обнаружилось. Возможно, ее место сможет занять новая работа Кати Телегиной («Привычка расставаться») «Килиманджара». Для этого у нее есть все: молодой актерский состав, саундтрек, о котором мечтает каждый плеер, и юмор, иногда бросающий кинозрителей в дрожь, не каждый бы решился на столь экстремальный его вариант. Кадр из фильма…