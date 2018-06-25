Килиманджара
– Когда к тебе на свадьбу не приезжает жених, остается только одно – найти его. Именно так и поступает красавица Маруся, отправившись на поиски своего возлюбленного в его родной Азербайджан. И хорошо, что рядом есть дружная команда друзей, или не очень дружная и не совсем друзей. На такие приключения в Баку не рассчитывал никто из компании Маруси, как и сами жители.
однозначно, на один раз!
решил на него сходить, только потому что действия разворачиваются в Азербайджане, Баку - т.е. мне, периодически, интересно смотреть фильмы, в которых "второй сюжетной линией" идёт какой-то город или страна(много красивых и не красивых, реальных видов, красоты и памятники, природа итп) - тут их было не так много, но достаточно!
сюжет прост, а сложно в таких фильмах и не надо - все актёры молодцы!
7 баллов из 10ти
постскриптум, надо посмотреть, что за фильм 2017ого года у Телегиной "Баку" ;))
Авторизация по e-mail