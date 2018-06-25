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Килиманджара - трейлер
Киноафиша Трейлеры Килиманджара. Трейлер

Килиманджара. Трейлер

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Дата публикации: 12 марта 2018
Килиманджара – Когда к тебе на свадьбу не приезжает жених, остается только одно – найти его. Именно так и поступает красавица Маруся, отправившись на поиски своего возлюбленного в его родной Азербайджан. И хорошо, что рядом есть дружная команда друзей, или не очень дружная и не совсем друзей. На такие приключения в Баку не рассчитывал никто из компании Маруси, как и сами жители.
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Паша Кероль 25 июня 2018, 12:45
Ну как бы трейлер на самом деле многообещающий
25 июня 2018, 12:45 Ответить
Макс Кот 28 июня 2018, 00:08
Хех, странное название, но интригует
28 июня 2018, 00:08 Ответить
Юлия Нерал 29 июня 2018, 15:37
Прилучный - ван лав форева!
29 июня 2018, 15:37 Ответить
Слава Крулатов 1 июля 2018, 20:09
Может что и получится...
1 июля 2018, 20:09 Ответить
Радмила Епанова 6 июля 2018, 09:50
В принципе заинтересовалась. Можно сходить
6 июля 2018, 09:50 Ответить
Анастасия Фомкина 13 июля 2018, 09:42
Оценка
Думаю мне понравится) Старшенбаум и Прилучный очень хорошо вместе смотрятся
13 июля 2018, 09:42 Ответить
Анна Кириллова 20 июля 2018, 00:08
Оценка
Если в фильме играет Павел Прилучный 100% супер кино !)
20 июля 2018, 00:08 Ответить
Анна Кириллова 20 июля 2018, 00:16
Оценка
а детям 12 лет если пустят на просмотр фильма Килиманджара в кинотеатре?
20 июля 2018, 00:16 Ответить
Мария Лужкова 20 июля 2018, 09:31
Оценка
Соглашусь😋
20 июля 2018, 09:31 Ответить
Мария Лужкова 20 июля 2018, 09:32
в ответ на сообщение Юлия Нерал от 29 июня 2018, 15:37
Оценка
Да да и еще раз ДА!!😜
20 июля 2018, 09:32 Ответить
Анастасия Фомкина 20 июля 2018, 18:31
Оценка
Ну всё, сходила. И очень даже на позитиве. Фильм легкий и приятный, на одном дыхании. Старшенбаум и Прилучный просто лапули)))
20 июля 2018, 18:31 Ответить
Андрей 20 июля 2018, 19:24
Оценка
средненький российский фильм, достаточно легко смотрится!
однозначно, на один раз!
решил на него сходить, только потому что действия разворачиваются в Азербайджане, Баку - т.е. мне, периодически, интересно смотреть фильмы, в которых "второй сюжетной линией" идёт какой-то город или страна(много красивых и не красивых, реальных видов, красоты и памятники, природа итп) - тут их было не так много, но достаточно!
сюжет прост, а сложно в таких фильмах и не надо - все актёры молодцы!
7 баллов из 10ти

постскриптум, надо посмотреть, что за фильм 2017ого года у Телегиной "Баку" ;))
20 июля 2018, 19:24 Ответить
Маргарита Миронова 21 июля 2018, 09:23
в ответ на сообщение Анна Кириллова от 20 июля 2018, 00:16
С родителем пустят
21 июля 2018, 09:23 Ответить
rafik.ivanov.85 21 июля 2018, 16:28
Параша а не фильм , хотя нечего удивительного это же российская параша
21 июля 2018, 16:28 Ответить
Maria Vasilieva 12 января 2019, 03:03
Оценка
ниже упасть нельзя,но оказалось можно
12 января 2019, 03:03 Ответить
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