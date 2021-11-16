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Мария Смольникова
Мария Смольникова
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Мария Смольникова
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Дата рождения
17 декабря 1987
Возраст
34 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса
Биография Мария Смольникова
Родилась 17 декабря 1987 года. Свердловск, СССР (Екатеринбург, Россия).
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Фильмография Мария Смольникова
Презумпция виновности
драма
2020, Россия
4.0
Русское краткое. Выпуск 3
короткометражный, драма, комедия
2018, Россия
5.0
Килиманджара
комедия, мелодрама
2017, Россия
5.0
После тебя
драма
2016, Россия
7.0
Сталинград
драма, военный
2013, Россия
4.0
Дочь
драма
2012, Россия
6.0
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Разработкой занимаются авторы «Грозного» и «Годунова».
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16 ноября 2021 13:33
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