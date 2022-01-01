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Белль и Себастьян: приключения продолжаются Белль и Себастьян: приключения продолжаются
Киноафиша Фильмы Белль и Себастьян: приключения продолжаются Отзывы о фильме «Белль и Себастьян: приключения продолжаются»
Belle et Sébastien, l'aventure continue Белль и Себастьян: приключения продолжаются 2015 / Франция
6.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «Белль и Себастьян: приключения продолжаются»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Вот есть роман воспитания, а это фильм воспитания. В таких франшизах главное - успеть за своей аудиторией, но не перестараться с тем, чтобы выглядеть своей в доску. Проще говоря, не хайповать. «Белль и Себастиан» хайповать точно не умеют. Во-первых, потому что они живут в 1945 году, а во-вторых, потому что второй фильм приключений французского сироты и пиренейской горной собаки снят 3 года назад. Это до российского проката они добрались лишь сейчас. Очевидно, как и в фильме,…

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