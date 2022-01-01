Любой список фильмов, от которых вы обязательно заплачете, возглавляет «Хатико». Потому что ничто так не трогает человека, как истории о братьях наших меньших. В ряд с самым знаменитым псом можно поставить фильмы «Жена хранителя зоопарка», «101 далматинец», «Марли и я» и прочие.

В кино про зверей есть и необычные приключения, и забавные ситуации, и важные уроки об отношениях между людьми и животными. После просмотра часто возникает ощущение, что они слишком хороши для нас, ведь они остаются преданными до самого конца, готовы защищать нас от любых опасностей. Наверняка у вас навернутся слезы при просмотре такого кино. Ведь что может быть трогательнее историй о животных, проживающих всю свою жизнь бок о бок с нами?

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