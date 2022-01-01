Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Фильмы про животных
Киноафиша Подборки Фильмы про животных

Фильмы про животных

Все 49 Онлайн
По году
Сбросить
По году По рейтингу По названию
Зов предков
Зов предков
Смотреть за 1 рубль
8.0
приключения, анимация, семейный
2020, США
Принцесса Эмми
Принцесса Эмми
Смотреть за 1 рубль
5.0
анимация
2019, Бельгия / Великобритания / Германия
Угоняя лошадей
Угоняя лошадей
6.0
драма
2019, Норвегия / Швеция / Дания
Питомец Юрского периода
Питомец Юрского периода
Смотреть за 1 рубль
4.0
приключения, семейный
2019, США
Дельфин Берни 2
Дельфин Берни 2
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия, боевик, семейный
2019, Канада
Чародейка
Чародейка
Смотреть за 1 рубль
4.0
семейный, фэнтези
2018, Дания / Норвегия / Венгрия / Чехия
Наше время
Наше время
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма
2018, Германия / Дания / Мексика / Франция / Швеция
Маленькая мисс Дулиттл
Маленькая мисс Дулиттл
Смотреть за 1 рубль
6.0
фэнтези, комедия, семейный
2018, Германия
Земля: Один потрясающий день
Земля: Один потрясающий день
8.0
документальный, семейный
2017, Великобритания
Белль и Себастьян: Друзья навек
Белль и Себастьян: Друзья навек
6.0
приключения
2017, Франция
Любовь и прочий зоопарк
Любовь и прочий зоопарк
Смотреть за 1 рубль
5.0
комедия
2017, Франция / Бельгия
Синяя бездна
Синяя бездна
Смотреть за 1 рубль
5.0
триллер
2016, Великобритания
Жена смотрителя зоопарка
Жена смотрителя зоопарка
7.0
драма, биография, военный
2016, США
Гибби
Гибби
6.0
комедия, семейный
2016, США
Альдабра: Путешествие к таинственному острову
Альдабра: Путешествие к таинственному острову
7.0
семейный, документальный
2016, Чехия
Такса
Такса
6.0
комедия
2016, США
Красная черепаха
Красная черепаха
Смотреть за 1 рубль
7.0
анимация
2016, Франция
Имущество с хвостом
Имущество с хвостом
5.0
комедия
2016, США
Мои парни - животные
Мои парни - животные
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия
2016, США
Белль и Себастьян: приключения продолжаются
Белль и Себастьян: приключения продолжаются
6.0
приключения, семейный
2015, Франция
Показать еще
Сбросить
Жанр
Все Приключения Анимация Семейный Комедия Боевик Драма Фэнтези Документальный Триллер Биография Военный Мелодрама Детский Мюзикл Короткометражный
Страна
Все США Канада Норвегия Швеция Дания Бельгия Великобритания Германия Мексика Франция Венгрия Чехия Испания Россия Исландия Австралия Бразилия ОАЭ Аргентина СССР
Год
Все 1950-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 2000-2009 2010-2019 2020-2022

Любой список фильмов, от которых вы обязательно заплачете, возглавляет «Хатико». Потому что ничто так не трогает человека, как истории о братьях наших меньших. В ряд с самым знаменитым псом можно поставить фильмы «Жена хранителя зоопарка», «101 далматинец», «Марли и я» и прочие.

В кино про зверей есть и необычные приключения, и забавные ситуации, и важные уроки об отношениях между людьми и животными. После просмотра часто возникает ощущение, что они слишком хороши для нас, ведь они остаются преданными до самого конца, готовы защищать нас от любых опасностей. Наверняка у вас навернутся слезы при просмотре такого кино. Ведь что может быть трогательнее историй о животных, проживающих всю свою жизнь бок о бок с нами?

На портале Киноафиша вы можете смотреть лучшие фильмы про животных в хорошем качестве.

Выбор редакции
6 лучших фэнтези-экранизаций: от «Звездной пыли» до «Благих знамений»
6 лучших фэнтези-экранизаций: от «Звездной пыли» до «Благих знамений»
Не только «Властелин Колец»: 5 сериалов c крутыми локациями и героями
Не только «Властелин Колец»: 5 сериалов c крутыми локациями и героями
Лето – это маленькая жизнь: 12 фильмов об отпусках и каникулах
Лето – это маленькая жизнь: 12 фильмов об отпусках и каникулах
Related video
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
«Запад завидовал»: звезда «В бой идут одни старики» напомнил о важном
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Приложение киноафиши