«Белль и Себастьян: приключения продолжаются»: Рецензия Киноафиши

Мальчик с собакой: туда и обратно

Вот есть роман воспитания, а это фильм воспитания. В таких франшизах главное - успеть за своей аудиторией, но не перестараться с тем, чтобы выглядеть своей в доску. Проще говоря, не хайповать. «Белль и Себастиан» хайповать точно не умеют. Во-первых, потому что они живут в 1945 году, а во-вторых, потому что второй фильм приключений французского сироты и пиренейской горной собаки снят 3 года назад. Это до российского проката они добрались лишь сейчас. Очевидно, как и в фильме, шли в другую страну пешком. Но дошли же! И, кажется, готовы задержаться в сердцах и нашей публики тоже.

Кадр из фильма «Белль и Себастьян: приключения продолжаются»

Действие второй части разворачивается через два года после того рокового зимнего перехода через границу, который официально утвердил Белль в статусе собаки Себастьяна. Подросший мальчик и его названный дед Сезар готовятся встретить свою героиню Сопротивления Анжелину. Но военный самолёт, на котором она летит, терпит крушение в итальянских Альпах. Беспокойное семейство пастухов собирает рюкзаки и отправляется на поиски Анжелины. Ведь в таких фильмах хорошим персонажам умирать не положено.

Кадр из фильма «Белль и Себастьян: приключения продолжаются»

«Белль и Себастиан» то ли благодаря книжной основе, то ли благодаря грамотным продюсерам, развивает историю мальчика последовательно и по-хорошему очевидно. Мы же помним из первой части, что Себастиана нашли новорождённым с матерью в горах? Значит, в теории где-то существует отец. А раз во второй части герой физически отправляется на поиски члена своей приёмной семьи, почему бы не поискать семью и в метафорическом смысле. Постановщик Кристиан Дюге не растягивает искусственно интригу, кто тут кому сын, а кто отец. Он довольно быстро сообщает Себастиану и зрителю, кого считать родителем - брутальный Тьерри Нёвик похож на отца чьей-то мечты. Режиссёру интереснее показывать, как два похожих в своём упрямстве человека учатся разговаривать друг с другом и открывают недоверчивые сердца. Понятно, что в детском кино подобные отношения немало утируются: перебранки Себастиан и Пьера, так зовут отца, комичны и где-то даже показушны. Но попробуйте устоять, когда в финале эти двое бросятся обнимать друг друга.

Кадр из фильма «Белль и Себастьян: приключения продолжаются»

Параллельная история - спасательная операция - кажется, была придумана для исторического правдоподобия, пущего драматизма и для того, чтобы показать зрителям, на что способна горная пиренейская собака вообще и Белль в частности. Эффектные героические пробежки, прыжки через огонь и воду в соседнем кадре сочетаются с практически осязаемой через экран нежностью, которую белоснежный гигант дарит своему хозяину или другу. А чтобы снизить пафос происходящего, сценаристы пользуются приёмом, который после 2014 года можно назвать «Эффектом Енота». Как в «Стражах Галактики» несчастного Ракету называют всеми возможными зверьками, кроме непосредственно енота, так и Белль терпит несколько банальные, но всё же довольно забавные сравнения с медведем, например.

Кадр из фильма «Белль и Себастьян: приключения продолжаются»

Фильм вообще полон смешных эпизодов. Того же старика Сезара, который в первом фильме играл серьёзную драматическую роль, полностью увели на третий план и выдали функциональную сюжетную линию - своим появлением разряжать обстановку и ставить важные вешки внутри картины. Большинство опасностей, с которыми сталкиваются герои, выглядят надуманными в духе приключенческих комедий. Вот только разыграны несколько неумело и почему-то почти все на краю смерти. Смеяться не хочется.

Кадр из фильма «Белль и Себастьян: приключения продолжаются»

Но, пожалуй, главным манком именно этой части является появление новой актрисы: в кадре и на киногоризонте. «Самая красивая девочка в мире» Тилан Блондо показывает свою красоту в движении. Сценаристы придумали ей каноничный, но всё же удачный образ девочки, переодетой мальчиком. Это избавляет начинающую актрису от необходимости красоваться. И она выдаёт на экране не великую, но игру. От избалованной и заштампованной модели в кадре ожидаешь худшего. А получаешь перспективу, что в третьей части «Приключений Белль и Себастьяна» у французского подростка появится итальянская подружка. Согласитесь, романтично бегать на первые свидания по горам через границу в соседнее государство.

Кадр из фильма «Белль и Себастьян: приключения продолжаются»

Но всё же пока речь о «Белль и Себастьян: приключения продолжаются». Удачное, чуть старомодное, каким был и первый фильм, продолжение истории. Это кино сделано так, что бы при всей локальности выглядеть эпичным. Героев снимают снизу на фоне неба или где-то в углу кадра, чтобы были видны альпийские просторы. От стояния на краю скалы под лиричную музыку в исполнении камерного оркестра душа трепещет и просится на подвиги или в отпуск. И, конечно, ветер будет развевать белоснежную шерсть собаки, которая объединила всех героев в настоящую мировую семью.

Вероника Скурихина

В российском прокате с 26 июля 2018

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