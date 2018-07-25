«Авантюра сама меня нашла!»: Кристиан Дюге рассказал о фильме «Белль и Себастьян, Приключение продолжается»

В 2013 году Кристиан Дюге вернулся в кино, сняв во Франции «Жапллу» с Гийомом Кане и Даниэлем Отейем, затем, в 2015 «Белль и Себастьян, Приключение продолжается». Именно о