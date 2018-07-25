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Кристиан Дюге
Кристиан Дюге
Christian Duguay
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Кристиан Дюге
Christian Duguay
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Дата рождения
30 марта 1956
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Режиссер
Биография Кристиан Дюге
Родился 30 марта 1956 года. Утрмон, Канада.
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Фильмография Кристиан Дюге
Неделя французского кино / Фестиваль Фестивалей – 2015
фестиваль
2015, Франция
0.0
Белль и Себастьян: приключения продолжаются
приключения, семейный
2015, Франция
6.0
Жапплу
драма, спорт
2013, Франция / Канада
6.0
Экстремалы
приключения
2002, Великобритания / Германия / Люксембург
7.0
Двойник
боевик, криминал, триллер
1997, Канада
6.0
Крикуны
ужасы, фантастика, триллер
1995, Канада / США / Япония
6.0
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«Авантюра сама меня нашла!»: Кристиан Дюге рассказал о фильме «Белль и Себастьян, Приключение продолжается»
В 2013 году Кристиан Дюге вернулся в кино, сняв во Франции «Жапллу» с Гийомом Кане и Даниэлем Отейем, затем, в 2015 «Белль и Себастьян, Приключение продолжается». Именно о
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25 июля 2018 13:14
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