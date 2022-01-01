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Георгий Пицхелаури

Георгий Пицхелаури
Георгий Пицхелаури
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Дата рождения
31 января 1961
Возраст
61 год
Знак зодиака
Водолей
Биография Георгия Пицхелаури

Родился 31 января 1961 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).

Фильмография Георгия Пицхелаури
Звезды
Звезды
комедия, драма 2018, Россия
6.0
Рок
Рок
приключения, комедия 2017, Россия
6.0
V Центурия. В поисках зачарованных сокровищ
V Центурия. В поисках зачарованных сокровищ
комедия, приключения 2010, Россия
6.0
Оперативная разработка
Оперативная разработка
боевик, детектив 2007, Россия
5.0
Поцелуй бабочки
Поцелуй бабочки
боевик, мелодрама 2006, Россия
6.0
Солнце
Солнце
драма 2005, Россия
6.0
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