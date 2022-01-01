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Георгий Пицхелаури
Георгий Пицхелаури
О персоне
Фильмография
Георгий Пицхелаури
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Дата рождения
31 января 1961
Возраст
61 год
Знак зодиака
Водолей
Биография Георгия Пицхелаури
Родился 31 января 1961 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).
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Фильмография Георгия Пицхелаури
Звезды
комедия, драма
2018, Россия
6.0
Рок
приключения, комедия
2017, Россия
6.0
V Центурия. В поисках зачарованных сокровищ
комедия, приключения
2010, Россия
6.0
Оперативная разработка
боевик, детектив
2007, Россия
5.0
Поцелуй бабочки
боевик, мелодрама
2006, Россия
6.0
Солнце
драма
2005, Россия
6.0
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