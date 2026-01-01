Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Улыбка. Зарождение зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Брак по расчету
1 постер
Киноафиша Фильмы Брак по расчету

Брак по расчету

18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Что за жизнь? Сплошные проблемы… Легко ли их решать хрупкой и привлекательной девушке в одиночку! Конечно надо на кого-то опереться. Да только знать бы на кого. Впрочем, разумеется, поклонники имеются в наличии. И, уж если выходить замуж, возможность выбора тоже есть. Да вот только продешевить не хочется: избранник должен быть и умен, и красив, и богат. И хотя потенциальные кандидаты в мужья, казалось бы, в избытке приезжают летом в ее родную Ялту, как же все-таки несовершенны эти мужчины!

Страна Россия
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2002
Режиссер
Юрий Павлов
В ролях
Наталья Курдюбова
Евгений Стычкин
Евгений Стычкин
Лидия Федосеева-Шукшина
Лидия Федосеева-Шукшина
Игорь Бутман
Алексей Красноженюк
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Брак по расчету
Мечтать не вредно 5.2
Мечтать не вредно (2012)
Время радости 0.0
Время радости (2008)
Рок 6.4
Рок (2017)
Шофёр на один рейс 6.6
Шофёр на один рейс (1981)
Дикарка 5.9
Дикарка (2002)
Красиво жить не запретишь 5.8
Красиво жить не запретишь (1982)
Спасите наши души 5.6
Спасите наши души (1960)
Катя-Катюша 6.3
Катя-Катюша (1960)
Семь верст до небес 5.1
Семь верст до небес (2011)
Контракт на любовь 5.1
Контракт на любовь (2008)
По главной улице с оркестром 7.1
По главной улице с оркестром (1986)
Парижская любовь Кости Гуманкова 5.6
Парижская любовь Кости Гуманкова (2004)

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Место в рейтинге
Лучшие комедии  Лучшие российские фильмы 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
«Остальные просто крыски»: ИИ назвал лучших женщин-детективов российских сериалов — Спасскую назвал худшей из всех
Альтернативный финал: узнали у ИИ судьбу Энди, если бы она не ушла от Миранды в «Дьявол носит Prada»
«Лошади все делают хорошо, они не люди»: угадываем по кадру с всадником советский фильм (тест)
Сколько сезонов и серий в «Мистер Ноготь»: включила на замену мрачным детективам и не пожалела – цепляет с первых минут
Дворянка или крестьянка: тест за минуту покажет, кем бы вы были во времена Пушкина
Над этой комедией с Джимом Керри в США даже не смеются — а в России цитируют наизусть: давно стала классикой с рейтингом 8
Если пройдете этот тест, вы — точно круглый отличник: 9 слов с коварным ударением, которые ставят в тупик 90% людей
Collider назвал топ-3 главных фильма великого Стивена Спилберга: без «Челюстей», динозавров и «Инопланетянина»
В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете
Свежий российский триллер – №2 после «Ландышей» по популярности: к середине бодро разогнался, а «развязка заинтриговала»
Даже Гайдаю с Данелией пришлось бы попотеть: угадайте классику советского кино по яркой цитате
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше