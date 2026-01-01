Что за жизнь? Сплошные проблемы… Легко ли их решать хрупкой и привлекательной девушке в одиночку! Конечно надо на кого-то опереться. Да только знать бы на кого. Впрочем, разумеется, поклонники имеются в наличии. И, уж если выходить замуж, возможность выбора тоже есть. Да вот только продешевить не хочется: избранник должен быть и умен, и красив, и богат. И хотя потенциальные кандидаты в мужья, казалось бы, в избытке приезжают летом в ее родную Ялту, как же все-таки несовершенны эти мужчины!