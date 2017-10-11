«Рок»: Рецензия Киноафиши

Дорога за мечтой

По странному стечению обстоятельств юрист (Никита Тарасов) влиятельной радиостанции «Рок» в маленьком провинциальном городке становится зрителем выступления молодой рок-группы. В ее участниках он разглядел будущих звезд и не замедлил пригласить к себе на работу – там есть один влиятельный продюсер, и тот непременно должен узнать о талантливой молодежи. Им главное успеть бы в столицу до выходных, а то продюсер уедет в отпуск на несколько месяцев. Такой шанс в духе голливудских рассказов про случайно свалившуюся на голову удачу выпадает редко – парни рванули в Москву… на попутках. Как чуть позже выяснится, какие-то деньги у них вроде бы и были, но добираться до исполнения заветной мечты они все же решили автостопом. Правда, путь этот, как вы уже, наверное, поняли, окажется с пересадками и крюками, да и странных попутчиков им не избежать.

Кадр из фильма «Рок»

«Рок» - режиссерский дебют в полном метре Ивана Шахназарова, сына Карена Шахназарова. В фильме наивные герои и сюжетные повороты, но концептуально они приемлемы, потому что режиссер не пытается с серьезной миной выдавать до боли слезливые вещи о нелегком старте звезд завтрашнего дня. «Рок» - не история успеха, не подноготная индустрии, шаблонно подмигивающая из-за спины нового знакомого парней, и не стилизованная рок-опера на большом экране, а вполне веселая и забавная комедия, наполненная почти сказочными мотивами.

Кадр из фильма «Рок»

Исходя из того, что «Рок» к тому же роуд-муви, легче всего предположить, что фильм Ивана Шахназарова прежде всего о поиске себя, а дорога к могущественному продюсеру лишь предлог, чтобы освободить молодых людей от оков привычки. Они не первые и очень даже, вероятно, не последние музыканты в кино, пускавшиеся в путь, чтобы добиться признания влиятельных особ, и приобретавшие попутно не всегда приятное знание о себе любимых и мире. Фолк-музыкант Льюин Дэвис (Оскар Айзек) у братьев Коэнов, например, тоже надеялся на продюсера (Ф. Мюррей Абрахам).

Кадр из фильма «Рок»

Рок-музыки в фильме с говорящим названием, кстати, не так много. О музыкальном даровании Гоши (Иван Ивашкин), Шмона (Дмитрий Чеботарев) и Севы (Кирилл Фролов) можно судить только по одной песне, так понравившейся столичному юристу и не нашедшей отклика у местной аудитории. В конечном счете слово «рок» у Ивана Шахназарова все же больше созвучно не музыкальному жанру, а ходу жизни. Трое друзей столкнутся с тем, что есть нечто, не находящееся в зависимости от их воли и усилий, и что задает им маршрут, по которому только и остается идти.

Каждый из отправившихся в путь у Шахназарова выполнит домашнее задание по самопознанию и этике, но какую оценку заслужили и хорошо ли усвоили учащиеся урок, молодой режиссер не отвечает. Будущее Гоши, Шмона и Севы в «Роке» не столь прозрачно, возможно, из-за того, что с роком в комедию проскальзывают смирение с жизнью, отказ от навязывания ей своих правил и желаемых причинно-следственных связей. Т.е. речь идет о принятии порядка, устанавливаемого нечеловеческим умом, и посредством метафоры дороги показывается путь друзей к принятию этого порядка, точнее, к какому-то даже инстинктивному ощущению, что мир и фантазии о том, каким он может быть, не всегда совпадают, но от этого жизнь не становится хуже.

Фото со съемок фильма «Рок»

Шахназаров подбирает и по большей части весь фильм удерживает очень легкую, светлую интонацию для рассказа о злоключениях друзей, поверивших в то, что в жизни все может быть так, как в самых смелых фантазиях инфантильных мечтателей. Такой настрой позволяет обыгрывать переходы от мечтаний к жизни и не тонуть при этом в горечи отчаянья от осознания собственного бессилия в руках рока.

Елена Громова

В российском прокате с 9 ноября

Расписание и покупка билетов на фильм «Рок»