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Рок - трейлер
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Рок. Трейлер

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Дата публикации: 23 октября 2017
Рок – «Рок» – музыкальный жанр или злая судьба? Героев фильма, которые отправились покорять музыкальный Олимп Москвы, сопровождает и то, и другое. Эта троица даже еще не группа и не команда и, наверное, не друзья. Но это в начале пути. Чем дальше герои удаляются от дома, чем опаснее их приключения и встреченные на пути люди, тем сильнее ребята меняются внутренне. Фильм-путешествие, фильм – поиск самих себя, где дорога к мечте стала самым большим, ярким, опасным и незабываемым приключением в жизни молодых провинциальных музыкантов.
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6.4 Рок
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