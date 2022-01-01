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Мэтт Росс

Matt Ross
Мэтт Росс
Мэтт Росс Matt Ross
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Дата рождения
3 января 1970
Возраст
52 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Мэтт Росс

Актер, режиссер. Родился 3 января 1970 года. Гринвич, Коннектикут, США.

   
Фильмография Мэтт Росс
Капитан Фантастик
Капитан Фантастик
драма, комедия, приключения 2016, США
7.0
28 спален
28 спален
драма 2012, США
4.0
Доброй ночи и удачи
Доброй ночи и удачи
исторический, драма 2005, США / Япония / Франция / Великобритания
5.0
Пришельцы в Америке
Пришельцы в Америке
комедия, фэнтези, фантастика 2001, Франция / США
5.0
Американский психопат
Американский психопат
ужасы, триллер, драма 2000, США / Канада
7.0
Последние дни диско
Последние дни диско
комедия, мюзикл, мелодрама, драма 1998, США
6.0
Без лица
Без лица
боевик, криминал, триллер, фантастика, мелодрама, драма 1997, США
7.0
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