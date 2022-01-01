Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Мэтт Росс
Мэтт Росс
Matt Ross
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Мэтт Росс
Matt Ross
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
3 января 1970
Возраст
52 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Мэтт Росс
Актер, режиссер. Родился 3 января 1970 года. Гринвич, Коннектикут, США.
Развернуть
Фильмография Мэтт Росс
Капитан Фантастик
драма, комедия, приключения
2016, США
7.0
28 спален
драма
2012, США
4.0
Доброй ночи и удачи
исторический, драма
2005, США / Япония / Франция / Великобритания
5.0
Пришельцы в Америке
комедия, фэнтези, фантастика
2001, Франция / США
5.0
Американский психопат
ужасы, триллер, драма
2000, США / Канада
7.0
Последние дни диско
комедия, мюзикл, мелодрама, драма
1998, США
6.0
Без лица
боевик, криминал, триллер, фантастика, мелодрама, драма
1997, США
7.0
Все фильмы
Related video
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь