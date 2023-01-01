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Капитан Фантастик Капитан Фантастик
Киноафиша Фильмы Капитан Фантастик Награды и номинации фильма Капитан Фантастик
Captain Fantastic Капитан Фантастик 2016 / США
7.6 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Награды и номинации фильма Капитан Фантастик

Вся информация о фильме
Золотой глобус 2017 Золотой глобус 2017
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017 Премия Гильдии киноактеров США 2017
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучший актёрский состав в игровом кино
Номинант
Оскар 2017 Оскар 2017
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA 2017 BAFTA 2017
Лучшая мужская роль
Номинант
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