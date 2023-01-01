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Капитан Фантастик
Награды и номинации фильма Капитан Фантастик
Captain Fantastic
Капитан Фантастик
2016 / США
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7.6
Оцените
27
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
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«Ростелеком» ИНН: 7707049388
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Награды и номинации фильма Капитан Фантастик
Вся информация о фильме
Золотой глобус 2017
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучший актёрский состав в игровом кино
Номинант
Оскар 2017
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA 2017
Лучшая мужская роль
Номинант
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