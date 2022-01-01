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Капитан Фантастик Капитан Фантастик
Киноафиша Фильмы Капитан Фантастик Капитан Фантастик, 2016: актеры и роли
Captain Fantastic Капитан Фантастик 2016 / США
7.2 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 7.8
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Капитан Фантастик, 2016: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Мэтт Росс Мэтт Росс Matt Ross
В ролях
Вигго Мортенсен Вигго Мортенсен Viggo Mortensen Джордж МакКэй Джордж МакКэй George MacKay Анналиса Бассо Анналиса Бассо Annalise Basso Николас Хэмилтон Николас Хэмилтон Nicholas Hamilton Кэтрин Хан Кэтрин Хан Kathryn Hahn Саманта Ислер Саманта Ислер Samantha Isler
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