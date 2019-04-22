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Капитан Фантастик Капитан Фантастик
Киноафиша Фильмы Капитан Фантастик Отзывы о фильме «Капитан Фантастик»
Captain Fantastic Капитан Фантастик 2016 / США
7.3 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Отзывы о фильме «Капитан Фантастик»

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 «Ты худшее, что случилось в моей жизни, - сказал Бену его тесть. – И если заявишься на похороны своей жены, я выдам тебя полиции». Впрочем, рассерженного старика можно понять: лет двадцать назад небритый хиппи по имени Бен (Вигго Мортенсен) увел у него любимое чадо – дочь Лесли. Та не просто вышла замуж – она уехала в несусветную глушь, а потом и вовсе переселилась со своим «волосатиком» в лес. Подальше от цивилизации. Подальше от «звериного…

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Андрей 22 апреля 2019, 13:29
Оценка
после Зелёной Книги решили посмотреть еще работы господина Арагорна ;))
и этот фильм классный! сюжет, конечно, еще тот...
рекомендую к просмотру!
9 баллов из 10ти!
было о чём поговорить и поспорить после фильма!
Мортенсен очень впечатляет своей игрой!
22 апреля 2019, 13:29 Ответить
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