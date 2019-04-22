Наша рецензия

«Ты худшее, что случилось в моей жизни, - сказал Бену его тесть. – И если заявишься на похороны своей жены, я выдам тебя полиции». Впрочем, рассерженного старика можно понять: лет двадцать назад небритый хиппи по имени Бен (Вигго Мортенсен) увел у него любимое чадо – дочь Лесли. Та не просто вышла замуж – она уехала в несусветную глушь, а потом и вовсе переселилась со своим «волосатиком» в лес. Подальше от цивилизации. Подальше от «звериного…