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Киноафиша Фильмы Живое Цитаты из фильма Живое

Цитаты из фильма Живое

David Jordan Спокойной ночи, никто.
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David Jordan Не открывай. Нет, нет, нет.
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Rory Adams Контроль, если ты слушаешь, а ты, наверное, слушаешь, раз уж ты такой странный, можно я немного поныть про микроменеджмент? Мы не кровавые марионетки. Я из семьи сантехников, которые могут починить душ, но я — нет. Хотя Хью душ не принимает — он же британец. Я не критикую, просто вы очень редко моетесь, все об этом знают.
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Rory Adams Я скучаю по своей чёртовой собаке. Спокойной ночи.
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Miranda North Я понимаю, что мои чувства — не рациональны и не научны.
Miranda North Я чувствую ненависть. Чистую, ё# твою мать, ненависть к этой твари.
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Hugh Derry Это просто выживание. Сама жизнь требует разрушения. Кэлвин нас не ненавидит. Но чтобы выжить, он должен нас уничтожить.
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Rory Adams Это что-то из серии "Реаниматор".
Ekaterina Golovkina Очень уж редкая отсылка.
Hugh Derry Не для задрота.
Rory Adams Не, если ты именно задрот.
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Miranda North Они не придут нас спасать. Это Защита Три.
David Jordan Что?
Miranda North Защита Один — это контейнер. Защита Два — лаборатория. А Защита Три — станция.
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Hugh Derry Тебе нравятся горошек?
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Hugh Derry Любопытство у него сильнее страха
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