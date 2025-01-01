Контроль, если ты слушаешь, а ты, наверное, слушаешь, раз уж ты такой странный, можно я немного поныть про микроменеджмент? Мы не кровавые марионетки. Я из семьи сантехников, которые могут починить душ, но я — нет. Хотя Хью душ не принимает — он же британец. Я не критикую, просто вы очень редко моетесь, все об этом знают.