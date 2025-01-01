Rory AdamsКонтроль, если ты слушаешь, а ты, наверное, слушаешь, раз уж ты такой странный, можно я немного поныть про микроменеджмент? Мы не кровавые марионетки. Я из семьи сантехников, которые могут починить душ, но я — нет. Хотя Хью душ не принимает — он же британец. Я не критикую, просто вы очень редко моетесь, все об этом знают.
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Rory AdamsЯ скучаю по своей чёртовой собаке. Спокойной ночи.
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Miranda NorthЯ понимаю, что мои чувства — не рациональны и не научны.
Miranda NorthЯ чувствую ненависть. Чистую, ё# твою мать, ненависть к этой твари.
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Hugh DerryЭто просто выживание. Сама жизнь требует разрушения. Кэлвин нас не ненавидит. Но чтобы выжить, он должен нас уничтожить.