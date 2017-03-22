«Живое»: Рецензия Киноафиши

Что-то не так с Кэлвином

Совсем скоро в кинотеатрах стартует очередной фантастический триллер, повествующий о будущем, в котором мы наконец-то нашли инопланетную форму жизни. Интригующее название «Живое» запросто можно заменить на «Растущее», ибо единственное что вызывает в этом фильме интерес, так это инопланетная тварь, созданная по образу слизевика, питающаяся человечинкой. После каждого приема пищи, это существо становилось все больше, чем отчасти напомнило детский растущий организм.

По сюжету шестеро астронавтов нашли инопланетную форму жизни, которая (сюрприз!) оказалась отнюдь не дружелюбной. И вот они, шестеро человек, гибнут один за другим, застряв на Международной Космической Станции. Собственно об этом весь фильм. Герои по большей части умирают добровольно, ибо они бравые ребята, которые ни за что не допустят приземление злого инопланетного организма на родную Землю.

Кадр из фильма «Живое»

Звездный актерский состав не смог спасти эту картину. Прекрасный Джилленхол то плакал, то потел, то мерз, причем его состояния так быстро сменялись, что не успеваешь почувствовать себя рядом с героем. Какой-то безумный ученый был так рад инопланетному питомцу, что его не смутили пристрастия в еде его нового друга. Две женщины в команде якобы эталон самоотверженности, готовые на все ради экипажа. Пожалуй, эти две дамы даже могли спасти свою команду, но вот интеллектом ни одна из них не вышла. Поэтому героическая смерть одной из них стала скорее псевдогероической, поскольку улететь в открытый космос вместе с тварью она не догадалась. Вообще звания спасителя пытался примерить на себя почти каждый. Пока один затыкал другого, уверяя, что это он лучше сейчас погибнет во имя спасении Земли, инопланетянин молча убивал и пристраивался в спасательную капсулу, которая его доставит до нужной планеты.

Кадр из фильма «Живое»

Авторы стремились создать зловещий триллер, который будет постоянно держать зрителя в напряжении. Но напряжение этот фильм может вызвать только у людей, страдающих клаустрофобией. То, что вдохновение черпалось из классических фантастических кинокартин это заметно. Поэтому в целом он довольно ладненький, но недостаточно цепляющий.

Вообще, описывая этот фильм, везде хочется добавить приставку «недостаточно». История интересная, но недостаточно развита. Актеры хороши, но недостаточно, чтобы вытянуть всю картину на себе. Инопланетный организм оригинален, но его недостаточно по времени нахождения на экране. Саспенс у зрителя вызван, но недостаточно сильный. Рейнольдс вообще украшает любую картину, но его на этот раз было недостаточно.

Кадр из фильма «Живое»

Вот чего у «Живого» не отнять, так это заявленный жанр «научного реализма». Съемочная группа действительно постаралась, и МКС выглядит максимально реалистичной, события и факты не грешат против логики. Наверное, эта погоня за натурализмом в итоге лишила фильма напускного ужаса, который так любят фанаты всех этих фантастических картин о злых инопланетянах. «Чужого» вон уже эксплуатируют не один десяток лет, любят же люди знакомиться с невиданными организмами. А в «Живое» легко верится, организм реалистичный, будущее недалекое, но не страшно совсем. Да еще и имя ему дали - Кэлвин! Он, возможно, только из-за этого и стал злым. И как же нелепо звучит «Кэлвин проник…» моменты, которые должны быть напряженными. На минуточку, этот организм убил ваших друзей, не хотите ли вы закричать «эта тварь совсем близко!»?!

Более менее спасает концовка. Пускай она очень предсказуема, но зато не дает окончательно скатится фильму к эффекту снотворного. Вот только открытость финала вынуждает гадать, а не ждет ли нас сиквел? Может, создатели просто прощупывают почву и потом выдадут действительно страшный фильм о марсианине? Или это все что они хотели нам показать - вялотекущий сюжет с интригующей концовкой?

Кадр из фильма «Живое»

В любом случае, получился эдакий среднячок, который можно как-нибудь весенним вечерком глянуть в кинотеатре и благополучно забыть. Смотреть обязательно в кинотеатре, потому что большой экран и качественная картинка вызывают хоть какие-то эмоции, в отличии от самой истории.

Бариева Лилия

В российском прокате с 23 марта

Расписание и покупка билетов на фильм «Живое»