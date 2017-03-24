Наша рецензия

Совсем скоро в кинотеатрах стартует очередной фантастический триллер, повествующий о будущем, в котором мы наконец-то нашли инопланетную форму жизни. Интригующее название «Живое» запросто можно заменить на «Растущее», ибо единственное что вызывает в этом фильме интерес, так это инопланетная тварь, созданная по образу слизевика, питающаяся человечинкой. После каждого приема пищи, это существо становилось все больше, чем отчасти напомнило детский растущий…