Совсем скоро в кинотеатрах стартует очередной фантастический триллер, повествующий о будущем, в котором мы наконец-то нашли инопланетную форму жизни. Интригующее название «Живое» запросто можно заменить на «Растущее», ибо единственное что вызывает в этом фильме интерес, так это инопланетная тварь, созданная по образу слизевика, питающаяся человечинкой. После каждого приема пищи, это существо становилось все больше, чем отчасти напомнило детский растущий…
Скучный, мерзкий🤢
Фильм не о чем, кроме как об ожившем осьминоге , который пытается всех сожрать
Выглядет это все овратительно
Задумки ни какой.
здесь сюжет средний - мне не хватило научной и дискуссионной составляющей, только перемещения по отсекам; вопросы вызывают некоторые решения персонажей.
актёрский состав, скажу честно, был одним из факторов посмотреть фильм и актёры отыграли здорово!
в целом, мерзковатый осадок - пара необязательных противных сцен ;((
концовка тоже хороша - жаль что моему любимому Таю не повезло ;))
буду ждать второго Прометея
Убогая "Гравитация" даже не рядом. Сравнение с "Чужим" абсолютно уместно и абсолютно проиграно, но никто и не говорит что это шедевр на все времена, просто очень хороший фильм. И даже жанр другой - не ужастик, а триллер. Фильм ни на минуту не останавливается нагнести атмосферу, напротив давит неостановимостью происходящего.
Выше озвученной критики не понимаю. "Фильм говно" - значит просто нервы слабоваты и за мерзостью и жестокостью вы не увидели фильма. Что поделать, картина очень нишевая.
Копилка удачных фильмов года определённо пополнилась.
Группа космонавтов-исследователей с международного космического корабля обнаруживает жизнь на Марсе. Но кто бы мог подумать, что после "распития шампанского" и празднования невероятного открытия, жизнь космонавтов превратится в ад?
+ Экшн на кончиках пальцев.
Фильм быстро знакомит нас с группой исследователей и также быстро окунает с головой в космический ужас. На протяжении двух часов ты вроде бы уже знаешь как будут развиваться дальнейшие события, кого убьют следующего (Рейнольдс, я думал тебя здесь будет больше), как тут же режиссёр сменяет ракурс, динамику повествования и оторваться от фильма уже становится невозможно. Каждый раз, как эта ЖИВАЯ ДИЧЬ выходит на охоту, вдавливаешься в кресло, говоря у себя в голове: "Да вон, вон же он уже бежит, быстрей лети идиота кусок!". Ну разве это не прекрасно?
+ Отличный актерский каст.
Весь актерский состав справился со своей задачей на 5 баллов. Вроде бы знаешь о них не так много, как хотелось бы, но чёрт возьми, ты боишься за них, как за свою шкуру. Даже характер и образ русского космонавта, командира корабля Екатерины Головкиной (да, да уже слышу ваш хохот), не скатился в сумасшедшую клюкву. Каждый персонаж фильма, это не весельчак балагур, не супергерой со стальными яйцами (привет фильму "Марсианин" (2015)) и пулеметом наперевес, а обычный человек, космонавт, который хочет выжить на этой чертовой станции своими мирскими способами. Они не солдаты, не космические пираты, они обычная группа учёных.
+ Атмосфера и непредсказуемый финал.
Мне не хватило для полного погружения в эту обволакивающую, ужасную (в хорошем смысле слова) и космическую атмосферу, хорошей музыки. Во время экшн сцен играет тревожная музыка, оркестр фигачит, но в спокойные моменты иногда так хотелось чтобы на фоне где-то заиграл Ханс Циммер. Но, увы... Что касаемо финала, до последнего был уверен чем и как закончится фильм, но внезапному твисту всё-таки место нашлось.
Итого: мои самые лучшие рекомендации.
#Живое #Life
😃
Вы когда-нибудь задумывались над тем, что где-то в галактике существует жизнь? Настоящая, добрая жизнь, подобная нашей. Что где-то там бегают инопланетные существа, радуются тому, что счастливо живут и думают, а есть ли жизнь где-нибудь ещё? Земляне и сами будут не прочь того, чтобы знать, что мы — не единственные в космосе. Однако, стоит ли это того, чтобы обладать подобной информацией? Что, если инопланетные гости окажутся совсем не теми, кого мы ожидаем? Что, если единственный их мотив — это власть и контроль? Что тогда? Поздно будет думать над тем: «А стоило ли всё это?». Возможно, вести о том, что мы одиноки во вселенной — это к лучшему. Не стоит стремиться к тому, что может погубить.
В течение долгого времени человечество разрабатывает планы путешествия на Марс. Постоянные финансовые проблемы, неопределённость со временем и трудности вычисления дальнейших планов после полета на Красную планету — одни из немногих проблем, которые мучают гениальные умы учёных. Во вселенной «Живого» Даниэля Эспиноса люди обучились столь сложным технологиям. В надежде развиться, они отправляют пилотируемый корабль на Марс, с целью изучения дальнейшей информации о планете. Команда астронавтов, захватив зонд с Марса, обнаруживает, что на четвертой планете от Солнца есть жизнь. Давно замершая и «впавшая в кому» инопланетная жизнь, способная на существование. Неописуемая радость, за которой следует горькая жалость. Космонавты не ожидали, что такая находка принесёт в их жизнь такие испытания. Возможно, не стоило находить это существо.
Хоррор — идеальный жанр для того, чтобы писаться ночью. Увы, «Живое» таким не назовёшь. Главный злодей, именующийся Кэлвином, не очень похож на персонажа, который будет сниться ночью с ужасным умыслом. От него придаётся ужасом, но явно не страхом. Даниль Эспиноса не стесняется показывать монстра в кадре, но стоит предупредить, что все ужасающие моменты кажутся привлекательными, но далеко не ужасающими. Орбита МКС — не то место, где стоит развязывать хоррор-моменты. На корабле мало мест, где можно завернуть страшные эпизоды, а-ля тёмные подвалы в ужасах. «Живое» — слабый хоррор, но хороший исполнительный и привлекательный ужастик.
Главные герои ленты — это команда. В «Живом» нельзя выделить кого-то определённого, у них всех равномерное количество экранного времени и всем достаётся по чуть-чуть показать себя. У картины нет чёткого и точного главного героя. Ситуация, возникающая в фильме, попросту не даёт этого делать. Не стоит зацикливаться на каком-то одном персонаже. Сделав это, Вы быстро поймёте, что сделали это зря. Картина делает так, чтобы зритель ориентировался на всю команду в целом, а не по отдельности. Выделять кого-то отдельно — бессмысленно. У персонажей нет конкретного прошлого, нет информации для кого, и для чего они живут. Лишь хилые попытки сделать, но слишком слабо, чтобы считаться попыткой. Зрителю дают понять, что они астронавты и не более. Их главная задача — сделать результат, ради которого они поднялись в космос, а всё остальное должно оставаться на втором плане.
Кэлвин — инопланетное существо, на которое изначально возлагались большие надежды. Имя Кэлвину дали в честь одной из школ. На Земле считали, что команда астронавтов нашла дружелюбное создание, которое окажется положительным эффектом не только для находки в космосе, но и развития технологий на планете в целом. Кэлвин — не глупое создание. Ему, подобно людям, необходимы вода, еда, тепло, да воздух… Чувствуя человеческую плоть, Кэлвин, словно акула, пытается поедать человека изнутри, но если предоставляется возможность, существо мучительно и долго издевается над жертвой. Понимая, что бежать людям некуда — Кэлвин начинает охоту на спасителей.
«Живое» собрал в себе не малоизвестных личностей. Одну из главных ролей исполняет Райан Рейнольдс, известный многим по роли Дэдпула. Его коллегой выступает Ребекка Фергюсон, снявшаяся в пятой части серии «Миссия Невыполнима». Игра актёров не вызывает никаких бурных аплодисментов. Как уже было написано выше, игра героев — это общая игра всей команды. Актёры отыгрывают хорошо, но не идеально. В нужные моменты они показывают достойные эмоциональные вскрики, но более они нигде не отличаются. Каждый из актёров — это кирпичик, который был необходим для закладки большого и крепкого здания. Им было необходимо создать это здание и у них это получилось.
Другое дело, что в картине интересные и увлекательные диалоги. Их интересно слушать, потому что герои рассказывают о действительно привлекательных вещах. Предчувствуя угрозу смерти, персонаж начинает вести разговоры о прошлом, о том, какие воспоминания на него «нападали». Помимо них, герои беседуют на космические темы; возможности того, как можно разгерметизировать необходимую территорию или сделать что-нибудь ещё. При этом разговоры поставлены максимально чётко, так, чтобы они были понятны для всех.
Вердикт. От «Живого» ждали отличного хоррор-фильма. Тёмные и по-настоящему страшные трейлеры давали надежду на это. Однако на выходе от фильма осталась привлекательность страха, но не её ужасающая оболочка. Главное лицо картины, Кэлвин, интересен и именно на нем получается «вывозить» весь фильм. Что касается главных героев — они слабы по отдельности, но хороши как команда.
Йоу, взорвём инстаграм!
Приятного просмотра!
Тупость есть
Сюжет тоже хромает ...
Но Кэлвин прикольный))
Посмотрите на один раз но чего то качественно и эпического не ожидайте сразу предупреждаю !)
Актёры +
Начало +-
Конец -
Тупость (всех кроме Кэлвина) -_-
За последние годы Голливуд научился действительно хорошо снимать фильмы про космос. Все получается на удивление реалистично. Многие из них входят в десятку моих самых любимых фильмов. Поэтому, когда вышел фильм Живое (Life, 2017, Даниэль Эспиноса), я шла в кинотеатр с ожиданием чего-то невероятного. В общем, так оно и произошло. С одной только поправкой: я ожидала фильм на подобие Интерстеллара и Гравитации. А на деле этот фильм больше напоминает "Чужой" 1979 года. Все действия этого фильма происходят на Международной Космической Станции, группа исследователей получает материал с Марса, в котором они находят неопровержимое доказательство того, что на красной планете когда-то была жизнь. Конечно, все в восторге по началу, проводят исследования и восхищаются тому, как он быстро растет и развивается. Ну а потом начинается фильм "Чужой". Здесь есть отличные персонажи, хорошая команда: веселый сантехник Райан Рейнольдс и интроверт врач, который не хочет возвращаться на Землю, Джек Джилленхол. Также очень сильные женские персонажы, мы даже немножко узнаем о жизни и характере каждого из членов экипажа. Ну и конечно космос. Бесконечные просторы, звезды, прекрасный вид на Землю с борта МКС. Полностью весь фильм снят так, что все персонажи находятся в невесомости, в помощью спецэффектов и милых белых носочков каждого из членов команды. Все это на очень высоком уровне и отлично передает атмосферу, как будто ты там вместе с ними находишься. И все это замечательно и восхищает до тех пор, пока не появляется Чужой. Вот честно, всю вторую половину фильма я уже не восхищалась космосом и не анализировала адекватность принимаемых решений, я боялась. Вообще я хорошо отношусь к таким фильмам ужасов, но в большей степени потому, что мне обычно не очень страшно. То ли они не такие реалистичные, то ли там все в большей степени на эффекте неожиданности построено, чем на действительно пугающих меня вещах. Не могу сказать. Но тут мне было действительно страшно. Я не была готова к таким развитиям событий. Так что подготовьтесь морально перед тем, как идти в кино. А я буду в следующий раз подробнее читать описание, уж лучше спойлеры, чем Калвин.
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