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Живое Живое
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Life Живое 2017 / США
7.6 Оцените
82 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
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Отзывы о фильме «Живое»

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Наша рецензия

Совсем скоро в кинотеатрах стартует очередной фантастический триллер,  повествующий о будущем, в котором мы наконец-то нашли инопланетную форму жизни. Интригующее название «Живое» запросто можно заменить на «Растущее», ибо единственное что вызывает в этом фильме интерес, так это инопланетная тварь, созданная по образу слизевика, питающаяся человечинкой. После каждого приема пищи, это существо становилось все больше, чем отчасти напомнило детский растущий…

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Яна Лактюшкина 24 марта 2017, 18:35
Не советую тратить время на этот кал!!!
Скучный, мерзкий🤢
Фильм не о чем, кроме как об ожившем осьминоге , который пытается всех сожрать
Выглядет это все овратительно
Задумки ни какой.
24 марта 2017, 18:35 Ответить
Вова Супрунов 24 марта 2017, 19:17
фильм говно! жаль потраченных 120 рублей
24 марта 2017, 19:17 Ответить
sled1974 25 марта 2017, 15:36
Если бы я отзывы прочитал ранее, то не пошел. Взял с собой племянницу- сходил. Ну... говно не говно, но что то около того. 700 рублей минус! Что то америкосы стали косячить. Видимо фильмы снимают для развивающихся стран, второсортные, малобюджетные. Ожидал нечто большего....
25 марта 2017, 15:36 Ответить
dk 25 марта 2017, 18:22
Оценка
Ну такой, мрачняк в стиле первого Чужого, но гораздо жиже. Если Чужого взять за 1, то тут 0,6-0,7. МКС рисовал гуманитарий (тут картинка рукалицо)
25 марта 2017, 18:22 Ответить
maryvikt 25 марта 2017, 18:41
Оценка
Хороший фильм. Не знаю почему столько негатива... Интересно, захватывающе и даже жутковато местами. Денег потраченных абсолютно не жалко! Для просмотра в кинотеатре - самое то!👍🏼
25 марта 2017, 18:41 Ответить
Андрей 26 марта 2017, 12:43
Оценка
мне нравятся фильмы такого жанра и самый любимый это Чужой,но...
здесь сюжет средний - мне не хватило научной и дискуссионной составляющей, только перемещения по отсекам; вопросы вызывают некоторые решения персонажей.
актёрский состав, скажу честно, был одним из факторов посмотреть фильм и актёры отыграли здорово!
в целом, мерзковатый осадок - пара необязательных противных сцен ;((
концовка тоже хороша - жаль что моему любимому Таю не повезло ;))
буду ждать второго Прометея
26 марта 2017, 12:43 Ответить
elektro1969 26 марта 2017, 17:53
Оценка
Фильм так себе. По уровню как "Гравитация" или ниже. Зная физику- ляпы режут глаза, безграмотность действий экипажа это вообще что то! Если США отправляют в космос лучших, то какие же тогда все остальные? Снят фильм для малограмотного населения стран третьего мира.
26 марта 2017, 17:53 Ответить
leadraven 26 марта 2017, 20:03
Оценка
Уоу, отличное кино. Жестокое, гнетущее, бескомпромиссное... Есть пара серьёзных сюжетных ляпов, но без них не получилось бы фильма, так что простительно. Актёры молодцы, картинка отличная, звук вообще делает весь фильм. На редкость удачный триллер, мало какой фильм такие сильные эмоции вызывает. Да, есть сцены очень мерзкие, для многих даже шокирующие - смотреть исключительно людям с крепкими нервами, желающим эти самые нервы взбудоражить.
Убогая "Гравитация" даже не рядом. Сравнение с "Чужим" абсолютно уместно и абсолютно проиграно, но никто и не говорит что это шедевр на все времена, просто очень хороший фильм. И даже жанр другой - не ужастик, а триллер. Фильм ни на минуту не останавливается нагнести атмосферу, напротив давит неостановимостью происходящего.
Выше озвученной критики не понимаю. "Фильм говно" - значит просто нервы слабоваты и за мерзостью и жестокостью вы не увидели фильма. Что поделать, картина очень нишевая.
Копилка удачных фильмов года определённо пополнилась.
26 марта 2017, 20:03 Ответить
Sergeypekov32 26 марта 2017, 23:22
Оценка
Фильм гавно реально то что какая-то хрень сжирает всех и как то поменялись та в космос улетела а то на Землю фильм Полоное Гавно!!!
26 марта 2017, 23:22 Ответить
mpogurets 27 марта 2017, 10:33
Оценка
Зря потратила время! Фильм очень скучный и предсказуемый!
27 марта 2017, 10:33 Ответить
kostyanefedov 27 марта 2017, 17:45
Оценка
Пустая трата времени, не ожидал.
27 марта 2017, 17:45 Ответить
Тимур Киямов 27 марта 2017, 20:58
А мне не понятно как в абсолютно герметичный корабль который находится в вакууме существо смогло попасть во внутрь. Как?!
27 марта 2017, 20:58 Ответить
Тимур Киямов 27 марта 2017, 21:07
И еще. Если существо было основано на углеродной форме жизни, почему огонь не действовал? При его маленькой массе и потоку обрушевшегося на него огня белки из которых состоят его клетки должны были свариться.
27 марта 2017, 21:07 Ответить
Алёнушкина Вера 28 марта 2017, 21:09
в ответ на сообщение Тимур Киямов от 27 марта 2017, 21:07
Тимур, отлично подмечено, совершенно согласна))
28 марта 2017, 21:09 Ответить
Денис Павленко 29 марта 2017, 00:43
Оценка
Не плохая фантастика,держит в напряжении и не скучаешь.Из последних фильмов в своем жанре зашел на урааааа!
29 марта 2017, 00:43 Ответить
Роман Смирнов 29 марта 2017, 14:19
Мне за "Чужого" обидно, как этот третьесортный шлак можно ровнять с классикой жанра....?????
29 марта 2017, 14:19 Ответить
still-undrey 31 марта 2017, 21:44
Оценка
"Живое" (2017) - вот что значит, "любопытной Варваре в космосе нос оторвали". Неймётся всё человечеству спокойно сидеть на земле и потягивать сок в кресле у камина, не думая о том, "а вдруг на Марсе есть жизнь?".

Группа космонавтов-исследователей с международного космического корабля обнаруживает жизнь на Марсе. Но кто бы мог подумать, что после "распития шампанского" и празднования невероятного открытия, жизнь космонавтов превратится в ад?

+ Экшн на кончиках пальцев.
Фильм быстро знакомит нас с группой исследователей и также быстро окунает с головой в космический ужас. На протяжении двух часов ты вроде бы уже знаешь как будут развиваться дальнейшие события, кого убьют следующего (Рейнольдс, я думал тебя здесь будет больше), как тут же режиссёр сменяет ракурс, динамику повествования и оторваться от фильма уже становится невозможно. Каждый раз, как эта ЖИВАЯ ДИЧЬ выходит на охоту, вдавливаешься в кресло, говоря у себя в голове: "Да вон, вон же он уже бежит, быстрей лети идиота кусок!". Ну разве это не прекрасно?

+ Отличный актерский каст.
Весь актерский состав справился со своей задачей на 5 баллов. Вроде бы знаешь о них не так много, как хотелось бы, но чёрт возьми, ты боишься за них, как за свою шкуру. Даже характер и образ русского космонавта, командира корабля Екатерины Головкиной (да, да уже слышу ваш хохот), не скатился в сумасшедшую клюкву. Каждый персонаж фильма, это не весельчак балагур, не супергерой со стальными яйцами (привет фильму "Марсианин" (2015)) и пулеметом наперевес, а обычный человек, космонавт, который хочет выжить на этой чертовой станции своими мирскими способами. Они не солдаты, не космические пираты, они обычная группа учёных.

+ Атмосфера и непредсказуемый финал.
Мне не хватило для полного погружения в эту обволакивающую, ужасную (в хорошем смысле слова) и космическую атмосферу, хорошей музыки. Во время экшн сцен играет тревожная музыка, оркестр фигачит, но в спокойные моменты иногда так хотелось чтобы на фоне где-то заиграл Ханс Циммер. Но, увы... Что касаемо финала, до последнего был уверен чем и как закончится фильм, но внезапному твисту всё-таки место нашлось.

Итого: мои самые лучшие рекомендации.

#Живое #Life
31 марта 2017, 21:44 Ответить
nik_nss 1 апреля 2017, 00:29
полный отстой, сюжет детский, тупость героев поражает, зря убил время, не рекомендую для просмотра, видимо будет продолжение, такое же пустое...
1 апреля 2017, 00:29 Ответить
SKY 2 апреля 2017, 10:05
Оценка
Очень крутой фильм, 9/10 однозначно! Ждем продолжения, может получиться хорошая франшиза на уровне чужих.
😃
2 апреля 2017, 10:05 Ответить
Тимур Сахапов 6 апреля 2017, 17:19
Оценка
«Живое: Неблагодарное дитя»
Вы когда-нибудь задумывались над тем, что где-то в галактике существует жизнь? Настоящая, добрая жизнь, подобная нашей. Что где-то там бегают инопланетные существа, радуются тому, что счастливо живут и думают, а есть ли жизнь где-нибудь ещё? Земляне и сами будут не прочь того, чтобы знать, что мы — не единственные в космосе. Однако, стоит ли это того, чтобы обладать подобной информацией? Что, если инопланетные гости окажутся совсем не теми, кого мы ожидаем? Что, если единственный их мотив — это власть и контроль? Что тогда? Поздно будет думать над тем: «А стоило ли всё это?». Возможно, вести о том, что мы одиноки во вселенной — это к лучшему. Не стоит стремиться к тому, что может погубить.

В течение долгого времени человечество разрабатывает планы путешествия на Марс. Постоянные финансовые проблемы, неопределённость со временем и трудности вычисления дальнейших планов после полета на Красную планету — одни из немногих проблем, которые мучают гениальные умы учёных. Во вселенной «Живого» Даниэля Эспиноса люди обучились столь сложным технологиям. В надежде развиться, они отправляют пилотируемый корабль на Марс, с целью изучения дальнейшей информации о планете. Команда астронавтов, захватив зонд с Марса, обнаруживает, что на четвертой планете от Солнца есть жизнь. Давно замершая и «впавшая в кому» инопланетная жизнь, способная на существование. Неописуемая радость, за которой следует горькая жалость. Космонавты не ожидали, что такая находка принесёт в их жизнь такие испытания. Возможно, не стоило находить это существо.

Хоррор — идеальный жанр для того, чтобы писаться ночью. Увы, «Живое» таким не назовёшь. Главный злодей, именующийся Кэлвином, не очень похож на персонажа, который будет сниться ночью с ужасным умыслом. От него придаётся ужасом, но явно не страхом. Даниль Эспиноса не стесняется показывать монстра в кадре, но стоит предупредить, что все ужасающие моменты кажутся привлекательными, но далеко не ужасающими. Орбита МКС — не то место, где стоит развязывать хоррор-моменты. На корабле мало мест, где можно завернуть страшные эпизоды, а-ля тёмные подвалы в ужасах. «Живое» — слабый хоррор, но хороший исполнительный и привлекательный ужастик.

Главные герои ленты — это команда. В «Живом» нельзя выделить кого-то определённого, у них всех равномерное количество экранного времени и всем достаётся по чуть-чуть показать себя. У картины нет чёткого и точного главного героя. Ситуация, возникающая в фильме, попросту не даёт этого делать. Не стоит зацикливаться на каком-то одном персонаже. Сделав это, Вы быстро поймёте, что сделали это зря. Картина делает так, чтобы зритель ориентировался на всю команду в целом, а не по отдельности. Выделять кого-то отдельно — бессмысленно. У персонажей нет конкретного прошлого, нет информации для кого, и для чего они живут. Лишь хилые попытки сделать, но слишком слабо, чтобы считаться попыткой. Зрителю дают понять, что они астронавты и не более. Их главная задача — сделать результат, ради которого они поднялись в космос, а всё остальное должно оставаться на втором плане.

Кэлвин — инопланетное существо, на которое изначально возлагались большие надежды. Имя Кэлвину дали в честь одной из школ. На Земле считали, что команда астронавтов нашла дружелюбное создание, которое окажется положительным эффектом не только для находки в космосе, но и развития технологий на планете в целом. Кэлвин — не глупое создание. Ему, подобно людям, необходимы вода, еда, тепло, да воздух… Чувствуя человеческую плоть, Кэлвин, словно акула, пытается поедать человека изнутри, но если предоставляется возможность, существо мучительно и долго издевается над жертвой. Понимая, что бежать людям некуда — Кэлвин начинает охоту на спасителей.

«Живое» собрал в себе не малоизвестных личностей. Одну из главных ролей исполняет Райан Рейнольдс, известный многим по роли Дэдпула. Его коллегой выступает Ребекка Фергюсон, снявшаяся в пятой части серии «Миссия Невыполнима». Игра актёров не вызывает никаких бурных аплодисментов. Как уже было написано выше, игра героев — это общая игра всей команды. Актёры отыгрывают хорошо, но не идеально. В нужные моменты они показывают достойные эмоциональные вскрики, но более они нигде не отличаются. Каждый из актёров — это кирпичик, который был необходим для закладки большого и крепкого здания. Им было необходимо создать это здание и у них это получилось.

Другое дело, что в картине интересные и увлекательные диалоги. Их интересно слушать, потому что герои рассказывают о действительно привлекательных вещах. Предчувствуя угрозу смерти, персонаж начинает вести разговоры о прошлом, о том, какие воспоминания на него «нападали». Помимо них, герои беседуют на космические темы; возможности того, как можно разгерметизировать необходимую территорию или сделать что-нибудь ещё. При этом разговоры поставлены максимально чётко, так, чтобы они были понятны для всех.

Вердикт. От «Живого» ждали отличного хоррор-фильма. Тёмные и по-настоящему страшные трейлеры давали надежду на это. Однако на выходе от фильма осталась привлекательность страха, но не её ужасающая оболочка. Главное лицо картины, Кэлвин, интересен и именно на нем получается «вывозить» весь фильм. Что касается главных героев — они слабы по отдельности, но хороши как команда.

Йоу, взорвём инстаграм!

Приятного просмотра!
6 апреля 2017, 17:19 Ответить
vl.nika 12 апреля 2017, 22:15
Хороший фильм, напряжный
Тупость есть
Сюжет тоже хромает ...
Но Кэлвин прикольный))
Посмотрите на один раз но чего то качественно и эпического не ожидайте сразу предупреждаю !)
12 апреля 2017, 22:15 Ответить
An 8 июня 2017, 18:14
Оценка
Название +
Актёры +
Начало +-
Конец -
Тупость (всех кроме Кэлвина) -_-
8 июня 2017, 18:14 Ответить
Anastasia Ganina 14 августа 2017, 22:11
We are looking on a first proof of life beyond Earth
За последние годы Голливуд научился действительно хорошо снимать фильмы про космос. Все получается на удивление реалистично. Многие из них входят в десятку моих самых любимых фильмов. Поэтому, когда вышел фильм Живое (Life, 2017, Даниэль Эспиноса), я шла в кинотеатр с ожиданием чего-то невероятного. В общем, так оно и произошло. С одной только поправкой: я ожидала фильм на подобие Интерстеллара и Гравитации. А на деле этот фильм больше напоминает "Чужой" 1979 года. Все действия этого фильма происходят на Международной Космической Станции, группа исследователей получает материал с Марса, в котором они находят неопровержимое доказательство того, что на красной планете когда-то была жизнь. Конечно, все в восторге по началу, проводят исследования и восхищаются тому, как он быстро растет и развивается. Ну а потом начинается фильм "Чужой". Здесь есть отличные персонажи, хорошая команда: веселый сантехник Райан Рейнольдс и интроверт врач, который не хочет возвращаться на Землю, Джек Джилленхол. Также очень сильные женские персонажы, мы даже немножко узнаем о жизни и характере каждого из членов экипажа. Ну и конечно космос. Бесконечные просторы, звезды, прекрасный вид на Землю с борта МКС. Полностью весь фильм снят так, что все персонажи находятся в невесомости, в помощью спецэффектов и милых белых носочков каждого из членов команды. Все это на очень высоком уровне и отлично передает атмосферу, как будто ты там вместе с ними находишься. И все это замечательно и восхищает до тех пор, пока не появляется Чужой. Вот честно, всю вторую половину фильма я уже не восхищалась космосом и не анализировала адекватность принимаемых решений, я боялась. Вообще я хорошо отношусь к таким фильмам ужасов, но в большей степени потому, что мне обычно не очень страшно. То ли они не такие реалистичные, то ли там все в большей степени на эффекте неожиданности построено, чем на действительно пугающих меня вещах. Не могу сказать. Но тут мне было действительно страшно. Я не была готова к таким развитиям событий. Так что подготовьтесь морально перед тем, как идти в кино. А я буду в следующий раз подробнее читать описание, уж лучше спойлеры, чем Калвин.
14 августа 2017, 22:11 Ответить
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