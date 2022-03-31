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Даниэль Эспиноса
Даниэль Эспиноса
Daniel Espinosa
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Даниэль Эспиноса
Daniel Espinosa
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Дата рождения
23 марта 1977
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Биография Даниэла Эспиносы
Родился 23 марта 1977 года. Худдинге, Швеция.
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Фильмография Даниэла Эспиносы
Морбиус
боевик, фантастика, ужасы
2022, США
0.0
Живое
фантастика, триллер
2017, США
7.0
Номер 44
триллер, драма
2014, США
7.0
Код доступа "Кейптаун"
триллер, ужасы, боевик
2012, США
7.0
Шальные деньги
криминал, драма, триллер
2010, Швеция
6.0
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Критики разгромили долгожданный супергеройский блокбастер «Морбиус» с Джаредом Лето
«Худший фильм Marvel за многие годы».
Написать
31 марта 2022 13:53
Режиссер «Морбиуса» был напуган перевоплощением Джареда Лето в вампира
Актер является приверженцем системы Станиславского.
Написать
22 марта 2022 15:09
Джаред Лето учится контролировать свои опасные суперспособности в финальном трейлере «Морбиуса»
В супергеройском хорроре будет показана историю появления одного из главных антагонистов из вселенной Человека-паука.
Написать
1 марта 2022 10:57
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