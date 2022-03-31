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Даниэль Эспиноса

Daniel Espinosa
Даниэль Эспиноса
Даниэль Эспиноса Daniel Espinosa
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Дата рождения
23 марта 1977
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Биография Даниэла Эспиносы

Родился 23 марта 1977 года. Худдинге, Швеция.

Фильмография Даниэла Эспиносы
Морбиус
Морбиус
боевик, фантастика, ужасы 2022, США
0.0
Живое
Живое
фантастика, триллер 2017, США
7.0
Номер 44
Номер 44
триллер, драма 2014, США
7.0
Код доступа
Код доступа "Кейптаун"
триллер, ужасы, боевик 2012, США
7.0
Шальные деньги
Шальные деньги
криминал, драма, триллер 2010, Швеция
6.0
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Критики разгромили долгожданный супергеройский блокбастер «Морбиус» с Джаредом Лето «Худший фильм Marvel за многие годы».
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31 марта 2022 13:53
Режиссер «Морбиуса» был напуган перевоплощением Джареда Лето в вампира Актер является приверженцем системы Станиславского.
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22 марта 2022 15:09
Джаред Лето учится контролировать свои опасные суперспособности в финальном трейлере «Морбиуса» В супергеройском хорроре будет показана историю появления одного из главных антагонистов из вселенной Человека-паука.
Написать
1 марта 2022 10:57
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