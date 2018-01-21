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Черновик Черновик
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Rough draft Черновик 2018 / Россия
6.2 Оцените
66 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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Отзывы о фильме «Черновик»

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Наша рецензия

О том, что он избранный, что таких, как он – один на двадцать тысяч, Кириллу Максимову сообщили как-то уж совсем неожиданно. Сообщили жестко, без всяких поблажек. В один не самый прекрасный вечер он просто пришел домой – а дома не оказалось. В его квартире жила какая-то расфуфыренная блондинка (дюже вредная), и, судя по документам, жила она там давно. Соседи Кирилла не вспомнили, любимый пес – не признал. Отказались общаться с «незнакомцем» и коллеги по работе,…

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Илья Туганов 21 января 2018, 16:51
Только бы не запороли. Книга одна из любимых,множество раз перечитаная.
21 января 2018, 16:51 Ответить
Влад Гаранов 13 марта 2018, 21:21
Матрешки? Серьезно?Над дозорами надругались и Черновик запороть хотите?Осталось дядю Ваню в шапке ушанке засунуть и мишку с балалайкой. Чует моё сердце ещё одна "гениальная" адаптация, хорошей книги в откровенный мусор, надеюсь я ошибаюсь.
13 марта 2018, 21:21 Ответить
Александэр Селин 13 марта 2018, 21:57
Люблю Лукьяненко. На фильм пойду, хоть и не верю в него. Опозорят опять. Как с дозорами. это печально...
13 марта 2018, 21:57 Ответить
Алёна Малькова 25 мая 2018, 14:32
в ответ на сообщение Александэр Селин от 13 марта 2018, 21:57
Я читала ДОЗОРЫ после того, как посмотрела фильмы... Слюны не хватило отплеваться... Идеи интересные, но так бестолково писать.... (могла бы аргументировать, но уже не помню)... Так что думаю хуже, чем в книге, просто не получится...
25 мая 2018, 14:32 Ответить
Maxim Motyrin 25 мая 2018, 19:54
в ответ на сообщение Алёна Малькова от 25 мая 2018, 14:32
Алена, вы с вашим мнением - в безусловном меньшинстве. Уж Лукьяненко-то точно толково пишет.
25 мая 2018, 19:54 Ответить
aal-87 26 мая 2018, 10:07
Оценка
Что за Бред!!! Сценаристы и Режесеры - пишите сами книги и снимайте такое .овно . Эх жалко такую книгу запороли и антисоветчиной смердит.
26 мая 2018, 10:07 Ответить
aal-87 26 мая 2018, 10:12
в ответ на сообщение Илья Туганов от 21 января 2018, 16:51
Оценка
Посмотрел, запороли...
26 мая 2018, 10:12 Ответить
Юлия Яныченко 26 мая 2018, 23:03
Оценка
То ли книгу читать, потом фильм смотреть, то ли смотреть, потом читать. Мотивация у героев туманная. И хотя в фильме звучит фраза "миром движет борьба за власть и борьба за женщину", фильмом движет борьба за мужчину.
26 мая 2018, 23:03 Ответить
Sergey Bryukhov 27 мая 2018, 17:21
Оценка
Неплохое решение по экранизации произведения уважаемого автора
27 мая 2018, 17:21 Ответить
aida.mustafaeva555 28 мая 2018, 00:23
Не тратьте деньги в пустую.... Фильм ужасен.....
28 мая 2018, 00:23 Ответить
alex 29 мая 2018, 07:31
Оценка
книжка и кино, конечно, малёк не совпадают. но весёленькое кино.
может, и ещё разок гляну. потому как утопично всё на экране. пьют в кино персонажи воду и чуток пиво. не ругаются матом. юморят. светлый с закидоном в будущее финал.

+Лукьяненко сам там правым боком показался, в метро первую помощь оказывал.
+в зале не было пустых мест.
++реклама Москвы и москвичей почему бы нет?
29 мая 2018, 07:31 Ответить
Сергей 29 мая 2018, 08:33
Если убрать розовые сопли и саундтреки не пришей к кобыле хвост (особенно рэпь) то фильм удался и держит в напряжении....и не испоганили дух Лукьянинкова
29 мая 2018, 08:33 Ответить
Дашка Волхонская 30 мая 2018, 12:44
Оценка
Хороший фильм, интересный сюжет, но концовку запороли....
30 мая 2018, 12:44 Ответить
alvagner 31 мая 2018, 13:16
Оценка
Если говорить школьным языком, тема не раскрыта. Друзьям и близким ни за что не посоветую тратить время и деньги
31 мая 2018, 13:16 Ответить
Алексей Фадеев 1 июня 2018, 20:52
Оценка
Книгу не читал, но фильм полнейшее фуфло. Дозоры проглатил после фильма за неделю, а тут полное разочарование.
1 июня 2018, 20:52 Ответить
Наталья Долгих 4 июня 2018, 23:28
в ответ на сообщение Илья Туганов от 21 января 2018, 16:51
Оценка
Запороли? Это мягко сказано. Более ужасной экранизации было сложно представить!
4 июня 2018, 23:28 Ответить
sveta.grivina 6 июня 2018, 23:45
Что курили авторы, что их так штырит? Сюжета нет, логики нет. Спецэффекты в виде оскаленных матрешек и Варвары с молотом летящей на героя - это апогей наркоманского бреда. Главный герой Кирилл - какой-то гандон, которого хотят трахнуть сразу три озабоченне бабки. Его "возлюбленная" Аня - шалава, которая виляет передком между Кириллом и Антоном, выбирая вариант получше. "Упс!" - эти слова главной героини и это все, что можно сказать об этом дерьме. Нужно быть с пулей в башке, чтобы еще и продолжение этого гамна снимать. Извразенная фантазия какого-то черта, а не фильм
6 июня 2018, 23:45 Ответить
Юрий Тищенко 11 июня 2018, 18:51
Оценка
Книгу читал, по этому ощущение от фильма как если тебе приятель в кратце предсказал сюжет книги, как запомнил. И немного добавил отсебятины. Вроде всё верно, всё по сюжету, но как то блёкло. Как будто в сумраке 😉 всё вроде и то, но какое то не настоящее.
11 июня 2018, 18:51 Ответить
Ekaterina Belyaeva 16 июня 2018, 15:10
Оценка
А мне фильм понравился, от начала до конца как будто мой сон перенесся на экран. Супер!! Еще бы даже сходила !!!
16 июня 2018, 15:10 Ответить
Юрий Дашкин 17 июня 2018, 01:07
Оценка
бред. У Лукьяненко поинтереснее, боевые матрешки О-о.... Такое чувство, что это пересказ маленького обиженного ребенка, который не понял основную мысль автора книги.
17 июня 2018, 01:07 Ответить
Сергей Чонишвили 13 июля 2021, 18:01
Оценка
Это такое уродство! Книга у Лукьяненко просто отличная, но фильм по ней сняли отвратный. По книге были ниндзя в гостинице Розы. а тут какие то летающие матрешки. Да и Котя как друг был добрее, а тут его каким то монстром выставили
13 июля 2021, 18:01 Ответить
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