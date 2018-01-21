Наша рецензия

О том, что он избранный, что таких, как он – один на двадцать тысяч, Кириллу Максимову сообщили как-то уж совсем неожиданно. Сообщили жестко, без всяких поблажек. В один не самый прекрасный вечер он просто пришел домой – а дома не оказалось. В его квартире жила какая-то расфуфыренная блондинка (дюже вредная), и, судя по документам, жила она там давно. Соседи Кирилла не вспомнили, любимый пес – не признал. Отказались общаться с «незнакомцем» и коллеги по работе,…