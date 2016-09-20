Бальзак говорил, что жизнь — лучшая идея для произведения. Что ж, в мире много разных вещей: и хороших, и плохих. Правда, если выбрать в качестве сюжета вторые, есть риск, что познакомиться с ним сможет только аудитория, достигшая определённого возраста. Но вообще, мир, который сотворил человек, очень жесток, и никакие возрастные ограничения от этой жестокости, к сожалению, не уберегут. Но вот у новой картины сценариста и продюсера Тома Форда «Под покровом ночи»…
Два часа в одиночестве кинозала пролетели незаметно и принесли бурю эмоций: любопытство, страх, сочувствие и удовольствие. Не подумайте обо мне слишком плохо: в картине хватает "неэстетичных" с точки зрения морали сцен, но картинка настолько красива, что начинаешь чувствовать свою вину за этих "ночных животных" (прим. дословный перевод названия).
Однако, если начать пересказывать сюжет - всё кажется достаточно банальным. А значит это именно тот случай, когда главное не что снимаешь, а как это делают и кто. Музыка и каст - ооочень.
Рекомендую к просмотру тем, кому нравится Твин Пикс. По атмосфере напомнило...
Два часа в одиночестве кинозала пролетели незаметно и принесли бурю эмоций: любопытство, страх, сочувствие и удовольствие. Не подумайте обо мне слишком плохо: в картине хватает "неэстетичных" с точки зрения морали сцен, но картинка настолько красива, что начинаешь чувствовать свою вину за этих "ночных животных" (прим. дословный перевод названия).
Однако, если начать пересказывать сюжет - всё кажется достаточно банальным. А значит это именно тот случай, когда главное не что снимаешь, а как это делают и кто. Музыка и каст - ооочень.
Рекомендую к просмотру тем, кому нравится Твин Пикс. По атмосфере напомнило...
Когда вы любите кого-то, вы не можете просто выбросить его
Наша психика — словно чёрный ящик. Мы складируем туда свою жизнь, прошлую и настоящую, но что приходит к нам из него "Под покровом ночи" — прожитый день, наши страхи и фобии, воспоминания, идущие из детства, фантазии или мысли о будущем? Что? Фильм Nocturnal Animals — новинка прошлого года от режиссёра Тома Форда — как бы приоткрывает эту завесу. Он идет в трёх пластах повествования: настоящая жизнь наших героев, драматические события из триллера, который читает Сьюзен, и тайная, непознанная жизнь нашей психики — мысли, образы, воспоминания о прошлом.
А кто же мы — такие же голые и бесформенные, как те женщины, живые арт-объекты, которые демонстрируют свои тела на выставке нашей героини — Сьюзен Морроу (Эми Адамс), или прячем своё нутро от самих себя и закрыты на сто одёжек? Для фильма Тома Форда характерно использование сложных метафор — он умело оперирует образами, противопоставляя безобразное и прекрасное, правду и ложь, искусство и лжеискусство... Он как бы разоблачает скрытое в подсознании и снимает одну одёжку за другой. И когда мы смоем макияж, оденемся в удобную одежду и вглядимся в себя в зеркале, то окажемся перед самими собой, своим внутренним "я". И это надо уметь принять.
Конечно, такое познание нельзя назвать "удовольствием", и можно оттягивать его от себя всю жизнь, а можно, как наша героиня, столкнуться с ним так внезапно, как со стихийным бедствием. Ведь роман, который Сьюзен получает по почте от бывшего мужа, переворачивает всю её благополучную жизнь "с ног на голову". Для того, что с ней происходит в дальнейшем, есть даже подходящая метафора: наше подсознание подобно комнате, полной бушующей воды, а мы изо всех сил сдерживаем двери, чтобы она не прорвалась наружу.
Фильм "Под покровом ночи" интригует с самого начала, это весьма сложное, умное, драматическое или, я бы даже сказала, психологическое кино. Форд снимает отстранённо, выверено и красиво и, конечно же, достаточно провокационно. Чувствуется, что для него, как и для Дени Вильнёва, важна визуальная составляющая: сплетение городских магистралей; блеск и пошлость выставки, от чего Сьюзен даже трудно дышать; роскошный, но холодный дом, где давно уже нет искренних чувств... Дизайнерская мебель, картины, прекрасный вид из окна, вышколенная обслуга, безразличный красавец муж (Арми Хаммер) — всё это как бы контрастирует с лирической, но тревожной скрипичной темой, характеризующей Сьюзен. Она пугающе одинока, и когда на выходных муж оставляет её одну, Сьюзен начинает читать рукопись романа Nocturnal Animals, присланного ей бывшим мужем Эдвардом. Книга пробуждает в Сьюзен забытые чувства и ассоциации — что-то давно утерянное, но важное для неё.
Если начало фильма в большей степени акцентировано на Сьюзен — галерее, обществе вокруг неё, семейной жизни, и с первым появлением героев мы чувствуем удушающую атмосферу фальши и обмана, то следующая часть представляет собой напряженный, драматический триллер. Сюжет начинает двигаться с бешенной скоростью, повествование всё более усложняется и приобретает форму "романа в романе". Причём нити настоящего, прошлого и самого триллера настолько переплетаются, что иногда трудно отличить, где сюжет книги, а где история взаимоотношений Сьюзен и Эдварда, который в свою очередь, как писатель, ассоциирует себя с главным героем романа — Тони (роль Эдварда-Тони блестяще исполняет Джейк Джилленхол).
С каждой главой, прочитанной Сьюзен, мы всё больше понимаем, что она открыла ящик Пандоры. Сюжет книги поначалу прост и не обещает быть зловещим: супруги Гастингс с дочерью-подростком отправляются в поездку на машине по ночной техасской трассе. Признаюсь, самые напряженные моменты переживаешь, когда видишь преследование Тони и его семьи группой "отморозков" на глухой, ночной дороге. Казалось, даже в воздухе витает ощущение страха и отчаянья, которые испытывает Тони, его жена и дочь. Читая роман, как бы впитывая его, Сьюзен всё больше становятся понятны и близки переживания главного героя. Пока они лишь смутно тревожат её, она пытается скрыться от них звонком мужу, не может спать, сосредоточиться на своей работе, которая давно кажется ей полным мусором, но эту связь уже не разорвать.
Меня поразило, как Том Форд чутко и ярко передает атмосферу происходящего, сталкивая или синхронизируя визуальные образы друг с другом: темнота ночи и жуткая кровавая драма контрастируют с голубым, безоблачным небом Техаса утром; удушливые слезы Тони под душем в отеле и тревога Сьюзен, всплывающей со дна своей ванной; прекрасные обнаженные тела двух погибших женщин, лежащие в обнимку, и обнаженная дочь Сьюзен, которую та разбудила внезапным звонком под утро... Сам роман оказывается глубокой метафорой автора, и связывает цепким узлом две жизни в реальности — Эдварда и Сьюзен. Она вспоминает их встречу в Нью-Йорке, мечты о творчестве, когда он верил в нее, как художницу, а сам хотел стать писателем, их недолгий брак и всё то, что уже не вернуть. Книга как бы провоцирует Сьюзен, возвращая её в прошлое, к тем решениям, нити которого тянутся в её настоящее, а может, и в будущее.
Метафоризм присутствует в фильме во всём: струи воды под душем, слёзы Тони-Эдварда, дождь и мокрое ветровое стекло при расставании, дождь за окном особняка Сьюзен — всё сливается в единое целое, говоря о боли утраты. На самом деле роман о них — об Эдварде и Сьюзен, ведь писатель всегда пишет в первую очередь о себе! Выстраданная книга получилась по-настоящему захватывающей, и хотя они расстались очень давно, Эдвард посвящает Nocturnal Animals бывшей жене, ведь так он называл её когда-то за ночной образ жизни. Однако же главная метафора в другом: языком романа Эдвард даёт понять, что не все утраты восполнимы и не всё в жизни можно вернуть назад. А что же Сьюзен? На неё сюжет производит обратное действие — она потрясена, он, наоборот, вернул её к жизни. Словно после щелчка гипнотизёра, она выходит из состояния апатии. Том Форд, отличный режиссёр и выдающийся дизайнер, умело подогревает наш интерес, показывая, как визуально изменилась героиня. Мы даже чувствуем, как оживает Сьюзен и в ней проявляется что-то от прежней. Однако открытых ответов фильм не даёт, что ещё более будоражит и подогревает наш интерес.
Фильм "Под покровом ночи" Тома Форда получился неоднозначным, интригующим, по-фрейдовски психологическим и оставляет пронзительное, неизгладимое впечатление. Надо отметить великолепные работы Эми Адамс и Джейка Джилленхола, прекрасную музыку и блестящую визуальную составляющую. Недаром фильм получил "Особый приз жюри" на Венецианском кинофестивале в 2016 году, и был номинирован на многие награды. Том Форд, не имея большого количества работ, оказался прекрасным, тонко чувствующим режиссёром. Удачи ему!
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