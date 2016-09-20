Наша рецензия

Бальзак говорил, что жизнь — лучшая идея для произведения. Что ж, в мире много разных вещей: и хороших, и плохих. Правда, если выбрать в качестве сюжета вторые, есть риск, что познакомиться с ним сможет только аудитория, достигшая определённого возраста. Но вообще, мир, который сотворил человек, очень жесток, и никакие возрастные ограничения от этой жестокости, к сожалению, не уберегут. Но вот у новой картины сценариста и продюсера Тома Форда «Под покровом ночи»…