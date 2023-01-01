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Под покровом ночи
Награды и номинации фильма Под покровом ночи
Nocturnal Animals
Под покровом ночи
2016 / США
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7.5
Оцените
34
голоса
Рейтинг IMDb: 7.5
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«Ростелеком» ИНН: 7707049388
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Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
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Награды и номинации фильма Под покровом ночи
Вся информация о фильме
Венецианский кинофестиваль 2016
Главный приз жюри
Победитель
Золотой глобус 2017
Лучший актёр второго плана
Победитель
Лучший сценарий
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Лучший каскадёрский ансамбль в игровом кино
Номинант
Оскар 2017
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA 2017
Награда Дэвида Лина за лучшую режиссуру
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучший грим/прически
Номинант
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