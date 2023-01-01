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Под покровом ночи Под покровом ночи
Киноафиша Фильмы Под покровом ночи Награды и номинации фильма Под покровом ночи
Nocturnal Animals Под покровом ночи 2016 / США
7.5 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 7.5
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Награды и номинации фильма Под покровом ночи

Вся информация о фильме
Венецианский кинофестиваль 2016 Венецианский кинофестиваль 2016
Главный приз жюри
Победитель
Золотой глобус 2017 Золотой глобус 2017
Лучший актёр второго плана
Победитель
Лучший сценарий
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017 Премия Гильдии киноактеров США 2017
Лучший каскадёрский ансамбль в игровом кино
Номинант
Оскар 2017 Оскар 2017
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA 2017 BAFTA 2017
Награда Дэвида Лина за лучшую режиссуру
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучший грим/прически
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
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Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Монстр и маги синих морей
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2022, Китай, приключения, анимация, комедия
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