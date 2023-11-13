Том Форд хочет посвятить ближайшие 20 лет жизни созданию фильмов

Том Форд, известный в мире кино как постановщик «Одинокого мужчины» (2009) и «Под покровом ночи» (2016), намерен вернуться в режиссерское кресло. В свежем интервью журналу GQ Форд рассказал, что оставил карьеру модельера, чтобы посвятить остаток своей жизни кинематографу:

«Есть несколько причин, почему я продал свою компанию. Я чувствовал, что по прошествии 35 лет сказал в мире моды все, что мог. Важно осознавать, когда стоит сойти со сцены. Мне понравилось работать над своими двумя фильмами. В моей жизни не было ничего более увлекательного».

Бывший творческий директор Gucci добавил:

«Мне 62 года. Надеюсь, я останусь в форме лет до 82-х. Так что я хочу провести следующие 20 лет своей жизни, делая фильмы. Часики тикают. Настала пора попрощаться с модой. Мода — игра молодых. Работая режиссером, требуется три года, чтобы создать фильм. Пожалуй, у меня есть время снять еще пять, поэтому они должны быть осмысленными».

Примечательно, что «Одинокий мужчина» и «Под покровом ночи» являются адаптациями, но в дальнейшем Форд хочет сосредоточиться на кино по собственным сценариям. Он сообщил, что разрабатывает несколько проектов, по крайней мере один из которых основан на оригинальной истории. Форд признался, что это «необычайно личная вещь, написанная с нуля». Также он по-прежнему держит в уме экранизацию одной из книг Энн Райс. Работа над этим сценарием началась еще в 2004 году.

Ранее Форд претендовал пост режиссера фильма «Кит» (2022), который в итоге снял Даррен Аронофски. За роль в этой картине Брендан Фрейзер получил «Оскар» в категории «Лучший актер».