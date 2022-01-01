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Кристин Бауэр
Кристин Бауэр
Kristin Bauer
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Кристин Бауэр
Kristin Bauer
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Дата рождения
26 ноября 1973
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса
Биография Кристин Бауэр
Родилась 26 ноября 1973 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
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Фильмография Кристин Бауэр
Райская бухта
триллер
2021,
4.0
Прячься
ужасы, мистика, триллер
2020, США
7.0
Счастливой годовщины
комедия
2018, США
5.0
Под покровом ночи
триллер, драма
2016, США
7.0
Голливудские пальмы
комедия
2001, США
5.0
Танцы в «Голубой игуане»
драма, детектив
2000, США
5.0
Роми и Мишель на встрече выпускников
комедия
1997, США
6.0
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