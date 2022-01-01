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Кристин Бауэр

Kristin Bauer
Кристин Бауэр
Кристин Бауэр Kristin Bauer
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Дата рождения
26 ноября 1973
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса
Биография Кристин Бауэр

Родилась 26 ноября 1973 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.

Фильмография Кристин Бауэр
Райская бухта
Райская бухта
триллер 2021,
4.0
Прячься
Прячься
ужасы, мистика, триллер 2020, США
7.0
Счастливой годовщины
Счастливой годовщины
комедия 2018, США
5.0
Под покровом ночи
Под покровом ночи
триллер, драма 2016, США
7.0
Голливудские пальмы
Голливудские пальмы
комедия 2001, США
5.0
Танцы в «Голубой игуане»
Танцы в «Голубой игуане»
драма, детектив 2000, США
5.0
Роми и Мишель на встрече выпускников
Роми и Мишель на встрече выпускников
комедия 1997, США
6.0
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