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Цитаты из фильма Война токов

Samuel Insull Итак, чем ты занимаешься?
Nikola Tesla Я решаю проблемы для идиотов.
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Thomas Edison Мир уже никогда не будет прежним. Я сейчас работаю над чем-то таким новым, что люди забудут, что я когда-либо имел отношение к электричеству.
George Westinghouse Интересно, ты уже знаешь, что это такое? Знаешь, я думаю, решение — разделить стоимость забора. Или вообще не строить забор. Твой сад будет вдвое больше. Не так ли, Том?
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Nikola Tesla Настоящее наследие — это не то, что мы возводим ввысь или вырезаем на камне. Камни рассыпаются, бумага рвётся, кости превращаются в прах. Только то, чего нет в материальном мире и что тянется в обе стороны, может быть вечным. Наши идеи. Вот что мы оставляем после себя. И только они способны вести нас вперёд.
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George Westinghouse Я могу выдержать удары, но у меня нет терпения к халтуре.
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George Westinghouse Ценность вещи не в том, сколько кто готов за неё заплатить, а в том, что она приносит.
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[первые слова]
Thomas Edison Всем, кого это может касаться: я, Томас Алва Эдисон, подаю 27 января 1880 года заявку с этим описанием в Патентное бюро Соединённых Штатов Америки. Уникальность моего изобретения заключается в стеклянной вакуумной трубке, внутри которой находится тонкая хлопковая нить-филамент, два нижних конца которой закреплены на соответствующих опорах, образующих дугу. Далее следуют подробности и схемы, показывающие все аспекты изобретения. Но его цель проста — дать свет.
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George Westinghouse Мне кажется, что мистер Эдисон ставит своё имя на всё подряд, потому что боится быть забытым. Но если хочешь, чтобы тебя запомнили — всё просто. Убей президента. А если предпочитаешь оставить то, что я называю наследием, — сделай мир лучше, чем ты его нашёл.
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Franklin Pope Хорошо то, что Эдисон может быть самым богатым человеком на свете, но ему плевать на деньги.
George Westinghouse А на что ему тогда наплевать?
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Thomas Edison Убивать человека под видом правосудия — это... это бред сумасшедшего.
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Samuel Insull Чего желаете, сэр?
Thomas Edison Машину времени.
Samuel Insull Если я когда-нибудь её найду, вернусь в этот момент и подарю тебе.
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Bourke Cockran Я должен тебя предупредить. Есть одна вещь, которая всегда сильнее справедливости.
George Westinghouse Деньги?
Bourke Cockran Слава.
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