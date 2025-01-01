Настоящее наследие — это не то, что мы возводим ввысь или вырезаем на камне. Камни рассыпаются, бумага рвётся, кости превращаются в прах. Только то, чего нет в материальном мире и что тянется в обе стороны, может быть вечным. Наши идеи. Вот что мы оставляем после себя. И только они способны вести нас вперёд.