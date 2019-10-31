Есть некоторые фильмы, которым просто не уготована хорошая судьба. В 2015—2016 годах «Война токов» была ожидаемым проектом – историческая драма про знаменитое электрическое противостояние Эдисона и Вестингауза, большие актеры в главных ролях (Камбербэтч – недавний номинант на «Оскар»), среди продюсеров – Тимур Бекмамбетов и Харви Вайнштейн. В общем, кино с претензией на участие в наградном сезоне. Однако сентябрьская премьера в Торонто сбила…
история же очень интересная!!! но...
почему мне не понравился фильм, даже сказать трудно.
и актёры классные, и сюжет интересный(но повествование какой то странное истории;(((
наверно величайший актёр Кембербетч(я редко его фамилию выговариваю, но это мои проблемы, фамилия красивая;))), но не нравится он мне! я так и не понял, он хорошего играл персонажа или плохого. а вот Паучок сыграл здорово, интересно было на него посмотреть в серьёзной роли.
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