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Война токов Война токов
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The Current War Война токов 2017 / США
7.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «Война токов»

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Наша рецензия

Есть некоторые фильмы, которым просто не уготована хорошая судьба. В 2015—2016  годах «Война токов» была ожидаемым проектом – историческая драма про знаменитое электрическое противостояние Эдисона и Вестингауза, большие актеры в главных ролях (Камбербэтч – недавний номинант на «Оскар»), среди продюсеров – Тимур Бекмамбетов и Харви Вайнштейн. В общем, кино с претензией на участие в наградном сезоне. Однако сентябрьская премьера в Торонто сбила…

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Виталий Ильин 31 октября 2019, 12:11
Ради одних только актеров в кино охота пойти)
31 октября 2019, 12:11 Ответить
Тима Денисов 6 ноября 2019, 12:41
Я 2 года ждал фильм, не смотрел сырую поспешную версию! А теперь в прокат выходит режиссерский вариант. Ну это нереально круто!
6 ноября 2019, 12:41 Ответить
Алекс Поо 17 ноября 2019, 10:26
Судя по трейлеру и отзывам за октябрь на Роттен томатос - Войну токов тупо пропускать мимо внимания)
17 ноября 2019, 10:26 Ответить
Teri King 3 декабря 2019, 11:04
Оценка
Посмотрела на допремьере новый вариант, режиссерский. Хочу отметить, что история стала целостной и увлекательной. А значит могу рекомендовать фильм для всех
3 декабря 2019, 11:04 Ответить
Максим Подгайский 10 декабря 2019, 21:35
Оценка
Вот объясните мне, какого лешего перед сеансом идёт коммерческая реклама? Ни трейлеры, а именно реклама! Я плачу деньги за фильм, а на мне ещё пытаются срубить дополнительного бабла! Вконец оборзели! Когда же вы уже нажрётесь? Звук хуже чем дома, картинка как дома, реклама, которая реально бесит! Желания ходить в кино совсем не осталось. А фильм хорош, но атмосфернее было бы дома.
10 декабря 2019, 21:35 Ответить
tanita_ru 18 декабря 2019, 14:12
Оценка
Фильм совсем не понравился; скука смертная
18 декабря 2019, 14:12 Ответить
Nadezhda Kuzmina 18 декабря 2019, 16:41
Оценка
Видимо эта тема мне оказалась совсем не интересна, потому что уж очень клонило в сон от просмотра. Было скучно, и даже Камбербетч не помог.
18 декабря 2019, 16:41 Ответить
Nadezhda Kuzmina 18 декабря 2019, 16:41
Оценка
Видимо эта тема мне оказалась совсем не интересна, потому что уж очень клонило в сон от просмотра. Было скучно, и даже Камбербетч не помог.
18 декабря 2019, 16:41 Ответить
Андрей 7 июля 2020, 15:47
Оценка
3 балла из 10ти!
история же очень интересная!!! но...
почему мне не понравился фильм, даже сказать трудно.
и актёры классные, и сюжет интересный(но повествование какой то странное истории;(((
наверно величайший актёр Кембербетч(я редко его фамилию выговариваю, но это мои проблемы, фамилия красивая;))), но не нравится он мне! я так и не понял, он хорошего играл персонажа или плохого. а вот Паучок сыграл здорово, интересно было на него посмотреть в серьёзной роли.
7 июля 2020, 15:47 Ответить
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