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Альфонсо Гомес-Рехон
Альфонсо Гомес-Рехон
Alfonso Gomez-Rejon
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Альфонсо Гомес-Рехон
Alfonso Gomez-Rejon
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Дата рождения
6 ноября 1972
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Продюсер, Режиссер
Биография Альфонсо Гомеса-Рехона
Родился 6 ноября 1972 года. Ларедо, Техас, США.
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Фильмография Альфонсо Гомеса-Рехона
Война токов
исторический, драма
2017, США
7.0
Я, Эрл и умирающая девушка
драма
2015, США
6.0
Город, который боялся заката
ужасы, триллер
2014, США
5.0
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Она сыграет униженную пуэрториканку, желающую добиться успеха.
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3 августа 2021 15:12
Альфонсо Гомес-Рехон экранизирует роман «Бастион одиночества»
Автор оригинального произведения является лауреатом Всемирной премии фэнтези.
Написать
28 июля 2021 14:14
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12 сентября 2017 11:44
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