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Эд Ширан
Эд Ширан Ed Sheeran
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Эд Ширан

Ed Sheeran

Дата рождения
17 февраля 1991
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Композитор
Рост
173 см
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Романтический герой

Биография Эд Ширан

Родился 17 февраля 1991 года. Галифакс, Великобритания.

Популярные фильмы

Bring Me The Horizon - L.I.V.E. in São Paulo 9.0
Bring Me The Horizon - L.I.V.E. in São Paulo (2026)
Андреа Бочелли, 30 лет: Празднование 8.6
Андреа Бочелли, 30 лет: Празднование (2024)
Эд Ширан: Jumpers for Goalposts 8.4
Эд Ширан: Jumpers for Goalposts (2015)

Фильмография Эд Ширан

Bring Me The Horizon - L.I.V.E. in São Paulo 9
Bring Me The Horizon - L.I.V.E. in São Paulo Bring Me The Horizon - L.I.V.E. in São Paulo (Live Immersive Virtual Experiment)
2026,
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Тейлор Свифт: The Eras Tour — Конец Эры
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Фанаты Stans
документальный 2025, США
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Андреа Бочелли, 30 лет: Празднование 8.6
Андреа Бочелли, 30 лет: Празднование Andrea Bocelli 30: The Celebration
концерт 2024, США
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Эд Ширан: Сумма всего этого 8.1
Эд Ширан: Сумма всего этого
документальный, мини-сериал 2023, США/Великобритания
Современная любовь 7.8
Современная любовь
комедия, мелодрама 2019, США
Yesterday 6.9
Yesterday Yesterday
мюзикл, комедия 2019, Великобритания
Смотреть трейлер Рецензия
Сонграйтер 7.3
Сонграйтер Songwriter
документальный 2018, Великобритания
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