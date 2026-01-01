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Эд Ширан
Ed Sheeran
Киноафиша
Персоны
Эд Ширан
Эд Ширан
Ed Sheeran
Дата рождения
17 февраля 1991
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Композитор
Рост
173 см
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Романтический герой
Биография Эд Ширан
Родился 17 февраля 1991 года. Галифакс, Великобритания.
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Популярные фильмы
9.0
Bring Me The Horizon - L.I.V.E. in São Paulo
(2026)
8.6
Андреа Бочелли, 30 лет: Празднование
(2024)
8.4
Эд Ширан: Jumpers for Goalposts
(2015)
Фильмография Эд Ширан
9
Bring Me The Horizon - L.I.V.E. in São Paulo
Bring Me The Horizon - L.I.V.E. in São Paulo (Live Immersive Virtual Experiment)
2026,
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Тейлор Свифт: The Eras Tour — Конец Эры
документальный, музыка, мини-сериал
2025, США
7.6
Фанаты
Stans
документальный
2025, США
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8.6
Андреа Бочелли, 30 лет: Празднование
Andrea Bocelli 30: The Celebration
концерт
2024, США
Смотреть трейлер
8.1
Эд Ширан: Сумма всего этого
документальный, мини-сериал
2023, США/Великобритания
7.8
Современная любовь
комедия, мелодрама
2019, США
6.9
Yesterday
Yesterday
мюзикл, комедия
2019, Великобритания
Смотреть трейлер
Рецензия
7.3
Сонграйтер
Songwriter
документальный
2018, Великобритания
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