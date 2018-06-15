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Человек-муравей и Оса Человек-муравей и Оса
Киноафиша Фильмы Человек-муравей и Оса Отзывы о фильме «Человек-муравей и Оса»
Ant-Man and the Wasp Человек-муравей и Оса 2018 / США
7.9 Оцените
159 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Отзывы о фильме «Человек-муравей и Оса»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

После событий Гражданской войны Скотт Лэнг оказался под домашним арестом, срок которого вот-вот истекает. Сидя взаперти, Человек-муравей развлекается как может: придумывает игры для дочери, удалённо ведёт бизнес с товарищами, разучивает азы профессии фокусника, играет на барабанной установке и по 2 часа в день принимает ванну. В это время скрывающиеся от правосудия Хэнк Пим и Хоуп ван Дайн изобретают новые технологии и собираются отправиться в квантовую область, чтобы вернуть Джанет ван Дайн…

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Диппер Пайнс 15 июня 2018, 11:31
Хочу пойти на фильм надеюсь будет интересно.
15 июня 2018, 11:31 Ответить
Сергей 3 июля 2018, 07:57
очередная муть для дошколят от марвел
3 июля 2018, 07:57 Ответить
mariyambas 5 июля 2018, 20:55
Оценка
Крутой фильм👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
5 июля 2018, 20:55 Ответить
yakubov121299 5 июля 2018, 21:25
Оценка
Фильм классный , классные спец эффекты , оса просто шикарная , жду новой части
5 июля 2018, 21:25 Ответить
Мария Лужкова 10 июля 2018, 15:57
Оценка
И я пойду))
10 июля 2018, 15:57 Ответить
Мария Лужкова 10 июля 2018, 15:58
Оценка
И я))
10 июля 2018, 15:58 Ответить
Ксения Ксения 11 июля 2018, 00:16
Мне очень понравился, идите смело
11 июля 2018, 00:16 Ответить
Байбай Мен 12 июля 2018, 09:34
Здравствуйте, через сколько начнётся сеанс фильма человек муравей и оса
12 июля 2018, 09:34 Ответить
Анар Гусейнов 12 июля 2018, 14:13
Оценка
Графа , злодей неплохо) сюжет хрень банально по доброму , сопливая коткометражка для детей,стоит смотреть только из-за 5 минут в конце
12 июля 2018, 14:13 Ответить
devlogin264 16 июля 2018, 16:55
Оценка
Марвел как всегда на высоте. Всем советую!
16 июля 2018, 16:55 Ответить
helen.klimovva 16 июля 2018, 21:08
Оценка
Нудноват..
16 июля 2018, 21:08 Ответить
Андрей 16 июля 2018, 23:16
Оценка
хороший фильм! мне понравился!
даже с трудом верится, что Марвел - можно и детям показывать!
и актёр мне нравится, Майкл Финиган, друг Фиби!
в целом, все актёры хороши и приятно смотреть.
юмор в фильме понравился, а вот сюжет, у Марвела уходит всё дальше и дальше от реальности - на молекулярном уровне это всё таки уже перебор! ну да ладно!
9 баллов из 10ти!
16 июля 2018, 23:16 Ответить
Сайдо Хишолов 22 июля 2018, 10:58
Оценка
Отличный фильм! Советую
22 июля 2018, 10:58 Ответить
Ариадна Рипка 23 июля 2018, 01:21
Оценка
Мне фильм понравился!!Но я бы сказала что он на любителя марвел ,а так советую
23 июля 2018, 01:21 Ответить
intern13669 23 июля 2018, 21:04
Оценка
Отличный фильм! Не скучно провели два часа. Ну и конечно сидели до последнего титра.
23 июля 2018, 21:04 Ответить
Dranko-N 1 августа 2018, 01:05
Оценка
Хороший фильм. Были веселые моменты где мы всем залом смеялись. Мне фильм понравился.
1 августа 2018, 01:05 Ответить
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