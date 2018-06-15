После событий Гражданской войны Скотт Лэнг оказался под домашним арестом, срок которого вот-вот истекает. Сидя взаперти, Человек-муравей развлекается как может: придумывает игры для дочери, удалённо ведёт бизнес с товарищами, разучивает азы профессии фокусника, играет на барабанной установке и по 2 часа в день принимает ванну. В это время скрывающиеся от правосудия Хэнк Пим и Хоуп ван Дайн изобретают новые технологии и собираются отправиться в квантовую область, чтобы вернуть Джанет ван Дайн…
даже с трудом верится, что Марвел - можно и детям показывать!
и актёр мне нравится, Майкл Финиган, друг Фиби!
в целом, все актёры хороши и приятно смотреть.
юмор в фильме понравился, а вот сюжет, у Марвела уходит всё дальше и дальше от реальности - на молекулярном уровне это всё таки уже перебор! ну да ладно!
9 баллов из 10ти!
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