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После событий Гражданской войны Скотт Лэнг оказался под домашним арестом, срок которого вот-вот истекает. Сидя взаперти, Человек-муравей развлекается как может: придумывает игры для дочери, удалённо ведёт бизнес с товарищами, разучивает азы профессии фокусника, играет на барабанной установке и по 2 часа в день принимает ванну. В это время скрывающиеся от правосудия Хэнк Пим и Хоуп ван Дайн изобретают новые технологии и собираются отправиться в квантовую область, чтобы вернуть Джанет ван Дайн…