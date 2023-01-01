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Игра на понижение Игра на понижение
Киноафиша Фильмы Игра на понижение Награды и номинации фильма Игра на понижение
The Big Short Игра на понижение 2016 / США
7.8 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Награды и номинации фильма Игра на понижение

Вся информация о фильме
Оскар 2016 Оскар 2016
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучший фильм года
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
BAFTA 2016 BAFTA 2016
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Награда Дэвида Лина за лучшую режиссуру
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2016 Золотой глобус 2016
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016 Премия Гильдии киноактеров США 2016
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучший актёрский состав в игровом кино
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Оппенгеймер
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2023, США, биография, драма, исторический
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