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Не дыши Не дыши
Киноафиша Фильмы Не дыши Отзывы о фильме «Не дыши»
Don't Breathe Не дыши 2016 / США
7.6 Оцените
41 голос Рейтинг IMDb: 7.1
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Отзывы о фильме «Не дыши»

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Наша рецензия

Дом стоял на отшибе – обычный дом, каких сотни. Крыша с обвалившейся черепицей, ржавые решетки на окнах… А вокруг – никого. На пять кварталов в любую сторону – ни одного человека. Все дома – брошенные. Здесь же жизнь еще теплилась, здесь прятались двое: жалкий слепой старик, оставивший глаза где-то в Ираке, и его верный друг – ротвейлер. А так как даже самого сердитого пса всегда можно подкупить колбасой со снотворным, то для троих грабителей такой старичок…

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Надежда Устюгова 29 августа 2016, 06:22
Фильм действительно оставил массу впечатлений. Жутковато было правда не много. Любителям триллеров он точно понравится! Сходить стоит на него!
29 августа 2016, 06:22 Ответить
Станислав 29 августа 2016, 12:18
О даааааааааааааааааааааааа))

В топ 5 этого года однозначно!! Полтора часа адовой движухи. Вспотел раза 3 пока смотрел. Ловил себя на мысли, что сам старался не дышать в моменты Х
Отдельно оператору Жирный плюс за великолепную съемку!

В общем советую к просмотру всем и обязательно любителям пощекотать нервы)
29 августа 2016, 12:18 Ответить
Леонид Литвинов 31 августа 2016, 23:35
Жесть полная.Самый впечатлительный фильм за 2 года.
31 августа 2016, 23:35 Ответить
Дженни_Кодес 8 сентября 2016, 22:31
Всем, кто почитает жанр триллера и ужасов, просто необходимо посмотреть этот фильм! Сценарий до самого финала держит в напряжении. Очень лихо всё закручено. Снято и сыграно - блестяще. Мне очень понравилось. И даже мужу, который пошёл за компанию, т.к. не любит этот жанр.
8 сентября 2016, 22:31 Ответить
Андрей 30 ноября 2017, 12:08
Оценка
6 баллов из 10ти!
и то, наверно, только за качественную съёмку и игру актёров!
сюжет не приятный и, мне лично, не интересный - начиная от идеи обворовать слепого, потерявшего дочь человека и заканчивая "сюрпризом" в виде похищенной девушки этим же слепым, убитым горем человеком!
предвижу вопросы типа, "а что ему оставалось" или "ему некуда отступать и нечего терять", но ответа не дам...
единственное, отмечу наличие чести и совести у героев фильма!(с той и другой стороны)
30 ноября 2017, 12:08 Ответить
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