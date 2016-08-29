Дом стоял на отшибе – обычный дом, каких сотни. Крыша с обвалившейся черепицей, ржавые решетки на окнах… А вокруг – никого. На пять кварталов в любую сторону – ни одного человека. Все дома – брошенные. Здесь же жизнь еще теплилась, здесь прятались двое: жалкий слепой старик, оставивший глаза где-то в Ираке, и его верный друг – ротвейлер. А так как даже самого сердитого пса всегда можно подкупить колбасой со снотворным, то для троих грабителей такой старичок…
В топ 5 этого года однозначно!! Полтора часа адовой движухи. Вспотел раза 3 пока смотрел. Ловил себя на мысли, что сам старался не дышать в моменты Х
Отдельно оператору Жирный плюс за великолепную съемку!
В общем советую к просмотру всем и обязательно любителям пощекотать нервы)
и то, наверно, только за качественную съёмку и игру актёров!
сюжет не приятный и, мне лично, не интересный - начиная от идеи обворовать слепого, потерявшего дочь человека и заканчивая "сюрпризом" в виде похищенной девушки этим же слепым, убитым горем человеком!
предвижу вопросы типа, "а что ему оставалось" или "ему некуда отступать и нечего терять", но ответа не дам...
единственное, отмечу наличие чести и совести у героев фильма!(с той и другой стороны)
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