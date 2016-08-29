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Дом стоял на отшибе – обычный дом, каких сотни. Крыша с обвалившейся черепицей, ржавые решетки на окнах… А вокруг – никого. На пять кварталов в любую сторону – ни одного человека. Все дома – брошенные. Здесь же жизнь еще теплилась, здесь прятались двое: жалкий слепой старик, оставивший глаза где-то в Ираке, и его верный друг – ротвейлер. А так как даже самого сердитого пса всегда можно подкупить колбасой со снотворным, то для троих грабителей такой старичок…