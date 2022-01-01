Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Катя Бокор

Катя Бокор

Katia Bokor
Катя Бокор
Катя Бокор Katia Bokor
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
1 января 1975
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Кати Бокор

Родилась в 1975 году. Москва, Россия.

Фильмография Кати Бокор
Время псов
Время псов
боевик, триллер 2017, Германия
6.0
Не дыши
Не дыши
триллер 2016, США
7.0
Все фильмы
Related video
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Приложение киноафиши