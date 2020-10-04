На дальних рубежах, 2020

Семья Лесковых переживает не лучшие времена. Пока муж управляет воинской частью, его супруга в одиночку воспитывает маленького сына. Ситуация усугубляется, когда майор решает перевезти их к родственникам в Рязань. На фоне кризиса жена заводит интрижку с капитаном, запуская цепь драматических событий.

«На дальних рубежах» — драма Максима Дашкина, участвовавшая в конкурсной программе 42-го Московского международного кинофестиваля. Используя атрибуты военного жанра, режиссер демонстрирует пронзительную историю супружеской измены, отсылающую к литературным произведениям отечественных классиков.

Российская база в Киргизии. Здесь, посреди холмов и пустынных ландшафтов, солдаты несут службу за сотни километров от дома, мечтая о переводе назад на родину. Каждый следующий день сослуживцев похож на предыдущий, а исполнение приказов превратилось в рутину. Когда подполковник покидает командование, его место временно занимает Николай Лесков (Сергей Шнырев). Параллельно он занимается семейными вопросами, готовясь отправить жену Марию (Виктория Толстоганова) и сына Федора к своим родителям в Рязань, что их абсолютно не устраивает.

Кризис в отношениях оборачивается интрижкой жены с Владимиром Крайновым (Александр Кудин). Сослуживец Николая тренирует Федора в секции самбо, что способствует его сближению с Марией. Происходящее пагубно отражается не только на личной жизни Лесковых, но и на судьбе всего военного городка. Как долго супруге майора удастся скрывать от окружающих правду о возникших чувствах к другому мужчине?