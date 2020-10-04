На дальних рубежах, 2020

Семья Лесковых переживает не лучшие времена. Пока муж управляет воинской частью, его супруга в одиночку воспитывает маленького сына. Ситуация усугубляется, когда майор решает перевезти их к родственникам в Рязань. На фоне кризиса жена заводит интрижку с капитаном, запуская цепь драматических событий.
«На дальних рубежах» — драма Максима Дашкина, участвовавшая в конкурсной программе 42-го Московского международного кинофестиваля. Используя атрибуты военного жанра, режиссер демонстрирует пронзительную историю супружеской измены, отсылающую к литературным произведениям отечественных классиков.
Российская база в Киргизии. Здесь, посреди холмов и пустынных ландшафтов, солдаты несут службу за сотни километров от дома, мечтая о переводе назад на родину. Каждый следующий день сослуживцев похож на предыдущий, а исполнение приказов превратилось в рутину. Когда подполковник покидает командование, его место временно занимает Николай Лесков (Сергей Шнырев). Параллельно он занимается семейными вопросами, готовясь отправить жену Марию (Виктория Толстоганова) и сына Федора к своим родителям в Рязань, что их абсолютно не устраивает.
Кризис в отношениях оборачивается интрижкой жены с Владимиром Крайновым (Александр Кудин). Сослуживец Николая тренирует Федора в секции самбо, что способствует его сближению с Марией. Происходящее пагубно отражается не только на личной жизни Лесковых, но и на судьбе всего военного городка. Как долго супруге майора удастся скрывать от окружающих правду о возникших чувствах к другому мужчине?
Мелодрама «На дальних рубежах» — полнометражный дебют Максима Дашкина в художественном кино. Однако для него это далеко не первый опыт работы как режиссера. Прежде кинематографист ставил отдельные эпизоды отечественных телесериалов «Пропавшие без вести», «Я или не я» и «Свидетели», а также ряд короткометражек.
Сценарий написал выдающийся советский и российский драматург Борис Фрумин, которому доводилось заниматься самостоятельной постановкой кинокартин. Так, в 1975 году он снял классическую драму «Дневник директора школы», а в 2007 срежиссировал триллер «Преступление и погода».
Фурман и Дашкин выступили сопродюсерами.
Место оператора занял Андрей Найденов, известный своей работой над такими картинами, как: «Дорогие товарищи!» (2020), «Эйфория» (2006) и Каникулы президента (2018). При помощи статичной съемки ему удалось передать дух киргизских пейзажей. На этом живописном фоне разворачивается любовная драма, запечатленная, напротив, ручной камерой.
Несмотря на скромные ресурсы и статус дебютанта, режиссер Максим Дашкин привлек к участию российских звезд первого эшелона. Роль Марии исполнила актриса Виктория Толстоганова из спортивного блокбастера «Движение вверх» (2019), нашумевшего сериала «Чики» (2020) и военной драмы «Утомленные солнцем 2» (2010). Ее мужа Николая на экране воплотил Сергей Шнырев, знакомый зрителям по криминальному телесериалу «Морской патруль» и фэнтези «Волшебный портрет».
Кинолента «На дальних рубежах» демонстрировалась в рамках конкурсной программы ММКФ 2020 года.
Российская военная база, Кыргызстан. У Марии, жены заместителя командира базы, завязываются отношения с сослуживцем мужа. Стремительное развитие их романа трагически и необратимо меняет жизнь Марии и ее семьи. Максим Дашкин окончил Нью-Йоркскую киношколу Tisch School Of the Arts по специализации «режиссер и сценарист» (творческий руководитель — Оливер Стоун). С 2009 года снимает игровые и документальные картины, отмеченные наградами и номинациями национальных и международных киносмотров, а также режиссирует телевизионные многосерийные фильмы по заказу центральных российских каналов.