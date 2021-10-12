Дилан Миннетт – американский актер телевидения и кино и музыкант, родился 29 сентября 1996 года в Эвансвилле, штат Индиана. Дилан – единственный ребенок в семье Робин и Крейга Миннетта. 5 лет он прожил в Шампейне, штат Иллинойс, а затем переехала в Лос-Анджелес, чтобы строить актерскую карьеру.
Впервые Дилан появился на телевизионных экранах в возрасте 9 лет в одном эпизоде сериала «Дрэйк и Джош» (2005) детского канала Nickelodeon. В том же году он засветился в комедийном ситкоме «Два с половиной человека» в роли главного героя (Чарли Шин) в его молодые годы. Также Миннетт принял участие в телепроектах «Побег» (2005-2006), где сыграл молодого Майкла Скофилда, «Безумное телевидение» (2006) и «Анатомия страсти» (2007). Прорывом в его телевизионной карьере считается роль Клэя Нормана в сериале «Спасите Грейс (2007-2010), за которую в 2008 году он получил награду «Молодой актер» в категории «Лучшая роль в телевизионном сериале». Свою следующую премию он получил в 2011 году за работу в сериале «Менталист» (2008), на этот раз одержав победу в качестве приглашенной звезды. Также Дилана Миннетта можно увидеть в отдельных эпизодах телепроектов «Сверхъестественное», «Говорящая с призраками», «Остаться в живых», «Обмани меня», «Агенты «Щ.И.Т.» и «Пробуждение».
Настоящая популярность пришла к актеру с выходом драматического телесериала «13 причин почему», основанного на одноименном романе Джея Эшера 2007 года. В этом проекте Дилану досталась главная роль Клэя Дженсена, который по сюжету сериала постепенно знакомится с причинами того, почему его одноклассница покончила жизнь самоубийством. По сюжету сериала, Клэй был влюблен в Ханну Бейкер, однако их отношениям так и не было суждено состояться. В реальной жизни актерам приписывали роман, однако они просто стали хорошими друзьями. Хотя за 13 эпизодов был раскрыт сюжет всей книги Эшера, создатели проекта продлили сериал на второй сезон.
Кинодебютом Дилана стал фильм ужасов «Впусти меня. Сага» (2010). Самым ярким фильмом с участием актера стала комедия «Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день» (2014), где снялись такие голливудские звезды, как Стив Карелл и Дженнифер Гарнер. Картина получила смешанные отзывы, однако собрала более 10 миллионов долларов при бюджете в 28 миллионов. Также на счету актера участие в фильмах «Пленницы» (2013), «День труда» (2013), «Ужастики» (2015), «Не дыши» (2016) и «Горе-творец» (2017).
Дилан состоит в отношениях с актрисой Кэррис Дорси, его партнершей по фильму «Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день». Вместе с Кэррис они много путешествуют и выкладывают кучу совместных фотографий. Ранее он встречался с актрисой и певицей Джаззлин Марэ.
- Дилан является вокалистом и ритм-гитаристом музыкальной группы «Wallows».
- Он сыграл самого себя в сериалах «Киноман», «Сделано в Голливуде», «Экстра», «Доброе утро, Америка» и «Фильм 72».