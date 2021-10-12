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Дилан Миннетт

Dylan Minnette
Дилан Миннетт
Дилан Миннетт Dylan Minnette
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Дата рождения
29 декабря 1996
Возраст
25 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Биография Дилана Миннетта

Дилан Миннетт – американский актер телевидения и кино и музыкант, родился 29 сентября 1996 года в Эвансвилле, штат Индиана. Дилан – единственный ребенок в семье Робин и Крейга Миннетта. 5 лет он прожил в Шампейне, штат Иллинойс, а затем переехала в Лос-Анджелес, чтобы строить актерскую карьеру.

Сериалы с Диланом Миннеттом

Впервые Дилан появился на телевизионных экранах в возрасте 9 лет в одном эпизоде сериала «Дрэйк и Джош» (2005) детского канала Nickelodeon. В том же году он засветился в комедийном ситкоме «Два с половиной человека» в роли главного героя (Чарли Шин) в его молодые годы. Также Миннетт принял участие в телепроектах «Побег» (2005-2006), где сыграл молодого Майкла Скофилда, «Безумное телевидение» (2006) и «Анатомия страсти» (2007). Прорывом в его телевизионной карьере считается роль Клэя Нормана в сериале «Спасите Грейс (2007-2010), за которую в 2008 году он получил награду «Молодой актер» в категории «Лучшая роль в телевизионном сериале». Свою следующую премию он получил в 2011 году за работу в сериале «Менталист» (2008), на этот раз одержав победу в качестве приглашенной звезды. Также Дилана Миннетта можно увидеть в отдельных эпизодах телепроектов «Сверхъестественное», «Говорящая с призраками», «Остаться в живых», «Обмани меня», «Агенты «Щ.И.Т.» и «Пробуждение».

Дилан Миннетт  - «13 причин почему»

Настоящая популярность пришла к актеру с выходом драматического телесериала «13 причин почему», основанного на одноименном романе Джея Эшера 2007 года. В этом проекте Дилану досталась главная роль Клэя Дженсена, который по сюжету сериала постепенно знакомится с причинами того, почему его одноклассница покончила жизнь самоубийством. По сюжету сериала, Клэй был влюблен в Ханну Бейкер, однако их отношениям так и не было суждено состояться. В реальной жизни актерам приписывали роман, однако они просто стали хорошими друзьями. Хотя за 13 эпизодов был раскрыт сюжет всей книги Эшера, создатели проекта продлили сериал на второй сезон.

Фильмы с Диланом Миннеттом

Кинодебютом Дилана стал фильм ужасов «Впусти меня. Сага» (2010). Самым ярким фильмом с участием актера стала комедия «Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день» (2014), где снялись такие голливудские звезды, как Стив Карелл и Дженнифер Гарнер. Картина получила смешанные отзывы, однако собрала более 10 миллионов долларов при бюджете в 28 миллионов. Также на счету актера участие в фильмах «Пленницы» (2013), «День труда» (2013), «Ужастики» (2015), «Не дыши» (2016) и «Горе-творец» (2017).

Личная жизнь Дилана Миннетта

Дилан состоит в отношениях с актрисой Кэррис Дорси, его партнершей по фильму «Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день». Вместе с Кэррис они много путешествуют и выкладывают кучу совместных фотографий. Ранее он встречался с актрисой и певицей Джаззлин Марэ.

Интересные факты о Дилане Миннетте

- Дилан является вокалистом и ритм-гитаристом музыкальной группы «Wallows».

- Он сыграл самого себя в сериалах «Киноман», «Сделано в Голливуде», «Экстра», «Доброе утро, Америка» и «Фильм 72».

Фильмография Дилана Миннетта
Крик
Крик
ужасы, триллер 2022, США
6.0
Дом на продажу
Дом на продажу
ужасы 2018, США
3.0
Горе-творец
Горе-творец
драма, комедия 2017, США
7.0
Не дыши
Не дыши
триллер 2016, США
7.0
Ужастики
Ужастики
приключения, комедия 2015, США
7.0
Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день
Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день
семейный 2014, США
7.0
Пленницы
Пленницы
триллер, драма, криминал 2013, США
7.0
День труда
День труда
драма 2013, США
7.0
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