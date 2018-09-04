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Король воров Король воров
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King of Thieves

Король воров, 2018

2018 / Великобритания
5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Знаменитый вор Брайан Ридер собирает банду преступников-неудачников, чтобы организовать крупнейшее ограбление банка в истории Великобритании. Ворам удается сбежать места преступления, захватив украденные драгоценности и деньги на сумму более двухсот миллионов британских фунтов. Когда на месте происшествия появляется полиция и начинается расследование, члены банды начинают испытывать недоверие друг к другу. Параноидальная атмосфера может привести их к краху, и только немногие смогут избежать тюрьмы… 

  • События, изображенные в фильме, основаны на реальных событиях. Во время пасхальных праздников в апреле 2015 года банда преступников-ветеранов среднего и старшего возраста вместе с одним гораздо более молодым «новичком» действительно ворвалась в хранилище Хаттон-Гарден в центре Лондона, используя методы, изображенные в фильме, и украли из сейфов ценности на сумму до 25 миллионов фунтов стерлингов.
  • Рэй Уинстон, исполнивший в фильме роль Дэнни Джонса, ходил в школу с настоящим Дэнни Джонсом.
  • Фильм посвящен кинооператору Марку Милсому, который скончался во время съемок: он погиб вследствие неудачного исполнения одного из трюков на съемочной площадке картины «Земля прощающая».

Криминальная остросюжетная драма "Король воров" - невероятный, но основанный на реальных событиях, рассказ о самом большом и дерзком ограблении в истории Великобритании, которое удалось провернуть преступникам пенсионного возраста. Афера, которой престерелые грабители хотели поставить эффектную точку своим криминальным "карьерам", в итоге из-за жадности участников превратились в настоящий кошмар для них.

5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 25 января 2019
Премьера в мире 4 сентября 2018
Возраст 18+
Режиссер
Джеймс Марш
Джеймс Марш
В ролях
Майкл Кейн
Майкл Кейн
Чарли Кокс
Чарли Кокс
Майкл Гэмбон
Майкл Гэмбон
Джим Бродбент
Джим Бродбент
Рэй Уинстон
Рэй Уинстон
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Король воров
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саундтрек фильма Король воров
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Одна
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