Король воров, 2018

Знаменитый вор Брайан Ридер собирает банду преступников-неудачников, чтобы организовать крупнейшее ограбление банка в истории Великобритании. Ворам удается сбежать места преступления, захватив украденные драгоценности и деньги на сумму более двухсот миллионов британских фунтов. Когда на месте происшествия появляется полиция и начинается расследование, члены банды начинают испытывать недоверие друг к другу. Параноидальная атмосфера может привести их к краху, и только немногие смогут избежать тюрьмы…
Криминальная остросюжетная драма "Король воров" - невероятный, но основанный на реальных событиях, рассказ о самом большом и дерзком ограблении в истории Великобритании, которое удалось провернуть преступникам пенсионного возраста. Афера, которой престерелые грабители хотели поставить эффектную точку своим криминальным "карьерам", в итоге из-за жадности участников превратились в настоящий кошмар для них.