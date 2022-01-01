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Джош Пэйс
Джош Пэйс
Josh Pais
О персоне
Фильмография
Джош Пэйс
Josh Pais
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Дата рождения
21 июня 1958
Возраст
64 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Нью-Йорк, США
Рост
170 см
Биография Джоша Пэйса
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Фильмография Джоша Пэйса
Земля устойчивых привычек
комедия, драма
2018, США
6.0
Сама жизнь
мелодрама
2014, США
6.0
Трогательное чувство
драма
2013, США
5.0
Порочная страсть
драма, триллер
2012, США
7.0
Проверка стоимости
драма, комедия
2012, США
5.0
Господа Бронко
комедия
2009, США
6.0
Маленький Манхэттен
семейный, мелодрама, комедия
2005, США
7.0
Шулера
драма
1998, США
7.0
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