Уйти красиво
– Их унылая жизнь состоит в основном из сидения на скамейке в парке, критики нынешней молодежи и кормления голубей. Устав от обыденности, троица пенсионеров решает хотя бы уйти из этой жизни красиво. Идея дедушек заключается в том, что им всего-то нужно… ограбить банк и метнуться в Вегас!
Рекомендую!
Чем занимаются на пенсии обыкновенные американские пенсионеры? В жизнелюбии им не откажешь: они с удовольствием слушают джаз, едят панкейки в компании друзей и не отказывают себе в партии игры в петанк с приятелями. А если вдруг перестают получать пенсию из-за бюрократических проволочек, не мешкаются, а сразу идут ва-банк. Вернее, в банк. Чтобы ограбить его... "Уйти красиво" - новый фильм от звезды сериала "Клиника" Зака Браффа о трех давних друзьях, которые даже в преклонном возрасте решительно не желают мириться с несправедливостью.
Картина является ремейком одноименного фильма 1979 года, снятого режиссером Мартином Брестом, который, в свою очередь, представляет собой экранизацию рассказа Эдварда Кэннона. В этой красочной и немного наивной истории Брафф представляет зрителю настоящих экспонатов древности, которые на старости лет превращаются в отъявленных сорвиголов. Однако при всем этом, трагедия несовпадения возможностей и желаний подана с подкупающей искренностью и теплотой. Удивительно бодрая для своего возраста троица в исполнении Майкла Кейна, Моргана Фримана и Алана Аркина не теряет оптимизма и надежды на лучшую жизнь. И когда невыплата пенсии должна была бы стать последней каплей, старые друзья не теряются, а примеряют на себя образ гангстеров на пенсионный лад: в масках джазовых певцов XX века и старомодных отутюженных костюмах.
Хотя от картины не стоит ждать небывалых кинематографических высот, нужно признать, что наряду с однотипными фильмами подобного рода "Уйти красиво" снят на весьма достойном уровне. Гиперболизированный юмор американских комедий обошел этот фильм стороной, а нелепые выходки стариков хоть и выглядят неуклюже, но неизменно вызывают смех. Сколотить банду из лучших друзей? Легко! Подготовиться к ограблению века за 20 дней? Еще проще! Чего стоит только сцена побега главных героев от охранника магазина: неугомонные старики лихо рассекают по пробкам на угнанной из универмага тележке, рассыпая при этом муку и создавая аварийные ситуации. Тряхнули стариной так, что пустились во все тяжкие! "Если я впаду в маразм, убей меня", - говорит другу один из главных героев, и эта фраза вполне описывает всю картину. Этим немного неуклюжим, порой сварливым, но таким добрым и по-детски наивным героям он точно не грозит. Весь фильм пронизан жаждой к жизни, и это ставит его в один ряд с фильмами "Пока не сыграл в ящик" (одну из главных ролей в которой также исполнил Морган Фриман) и "РЭД": обе картины рассказывают о том, что на склоне лет людям уже нечего терять, что высвобождает в них тягу к приключениям, безрассудству, но в конечном итоге приводит героев к счастливому финалу.
Нельзя не отметить долю утопизма, присущую фильму: Зак Брафф показывает в своей картине идеальный мир, в котором один и тот же банк могут ограбить дважды за месяц, трем пенсионерам удается обвести вокруг пальца ФБР, а украденные деньги воришки раздают своим приятелям-пенсионерам и официантке в их любимой закусочной. Но в конечном счете "Уйти красиво" - искренний фильм о крепкой дружбе, важности родственных связей и настоящей любви, которую можно найти даже в очень солидном возрасте. А наивность и непосредственность этому фильму вполне можно простить, ведь старики - они же совсем как дети.
На самом деле «Going In Style» - это детектор. Детектор того, насколько сильным мутациям, метаморфозам подвергся человеческий вкус в области кинематографа. Немного гиперболизируя, постараюсь объяснить: если современному зрителю показать «Прибытие поезда» или «Политого поливальщика», ничего, кроме недоумения, скуки и (редко) ностальгии это не вызовет. «Уйти красиво» представляет собой примерно то же самое. Не смотря на то, что в техническом плане это полное соответствие современным стандартам, но в сценарном это ДО БОЛИ ДОБРОДУШНОЕ, ЛЁГКОЕ И (даже) ШАБЛОННОЕ зрелище. Возникает ощущение, что Брафф нашёл способ вернуть к жизни сценаристов, стоявших у истоков киноискусства (что неудивительно, ведь он орёёооол (!)) И они написали сценарий для ТОГО, неискушённого зрителя.
Не имея под рукой точной статистики, отвечу лишь за себя: надежда, жившая на протяжении всего сеанса, требующая приступа со смертельным исходом, пожертвования, одним словом любого способа повышения ставок, добавки перчинки в блюдо. Фильм-оборотень, первую половину собственного хронометража красующийся в овечьей шкуре семейной комедии, а во второй части переодевающийся в волчью шкуру остросоциальной драмы о несправедливости не только в обществе всеми позабытых пенсионеров, но и человеческого социума в целом. Но, как говаривал классик: «Бро, НЕТ!»
Назвать «Going in Style» отвратительным рука не поднимется, его существование в любом случае оправдывает себя: либо вытаскивает из болота погрязшую в кинораспрях душонку, либо, по крайней мере, заставляет почувствовать себя виноватым за то, что «ну вот я такой, но менять то меня поздно!».
Это бесповоротные 6,5 из 10. Фильм, как показала практика, жизненно необходим (особенно сейчас) неутомимым оптимистам, сохранивших искру в глазах и свет в душе. Для настоящих взломщиков современной системы в кинематографе, действующих вопреки трендам.
Очень оригинальная идея, фильм особенно понравится тем, кто устал от спецэффектов, которыми напичкан каждый второй фильм последних нескольких лет. Очень наглядно показано человеческое равнодушие: мы обманули вас здесь, надули там, недоплатили тут... а у вас что-то в организме не функционирует, но, увы, помочь ничем не могу.
В фильме очень много шутят на тему длины человеческой жизни, но, как ни странно, это не отталкивает, а забавляет :))
В финале стало грустно от того, что умер именно тот герой, который так хотел помочь другу, но не хотел умирать. А потом мы поняли, что все совсем не так, как кажется, и долго смеялись :)))
Действительно верно сказано было: если тебе повезет, ты встретишь в жизни пару-тройку человек, которые станут твоими самыми настоящими друзьями.
И еще стоит помнить, что человеческое неравнодушие иногда творит чудеса :))
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