Наша рецензия

Говорят, молодёжь нынче не та пошла. Пьют, курят, матерятся, сидят в проклятущих «интернетах», света белого не видя, стариков не уважают и снимают плохое кино. Традиции не чтят, одним словом, былую школу не признают. Им теперь эфемерный арт-хаус подавай о смыслах всяческих да любовях приторных или же блокбастеры позрелищнее, чтоб попкорн на зубах хрустел звонче да «пепси-колы» токсичные ручьями разливались. То ли дело раньше! Высоко-концептуальная драматургия, строго…