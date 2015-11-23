«Убийца»: Рецензия Киноафиши

Переступая черту

Канадский режиссёр Дени Вильнёв продолжает завоёвывать зрительские сердца, всё больше утверждаясь в собственном стиле. Его фильмы обладают уникальной атмосферой, которая моментально приковывает внимание к происходящему на экране. Ему также мастерски удаётся глубокую, личностную драму обрисовать контуром из детектива, триллера и криминала. Таким образом, родилось очередное фирменное сплетение жанров, которому автор подарил испанское имя «Sicario», что дословно означает «наёмный убийца». Главной героиней в этой сугубо мужской картине становится сотрудница аризонской полиции Кейт Мейси, представляющая собой воплощение законности и справедливости. Ей выпадает шанс стать частью масштабного задания по поимке очень влиятельного главы картеля. Однако никто не спешит раскрывать детали этой миссии, и в скором времени Кейт вместе с федеральными сотрудниками и таинственным Алехандро, чья роль в операции тщательно скрывается, пересекает мексиканскую границу. Методы коллег и всё, что происходит в местечке под названием Хуарес, являющемся очагом криминала и преступности, наталкивают героиню на мысль, что она всего лишь пешка в этой игре. Ей предстоит выяснить, какие цели преследуют напарники, и какова её собственная роль в происходящем.

Картина, получившая номинацию на Каннском кинофестивале, выигрывает по всем параметрам и оставляет далеко позади большинство современных остросюжетных драм. Во-первых, разворачивающиеся на экране события окутаны непередаваемой словами атмосферой. Пустынные пейзажи, съёмка с воздуха, мрачные тона, изредка смешивающиеся с бледно-жёлтым светом, и великолепный саундтрек от Йохана Йоханнссона переплетаются между собой и создают чувство невероятной напряжённости и возрастающего эмоционального накала. Вся острота чувств, переживаемых героями, сходит с экрана и передаётся зрителям. Правда, вместо привычного для подобных картин финального громкого всплеска, ближе к концу это состояние идёт на убыль. Во-вторых, картину отличает присутствие воистину сильных персонажей. Кейт Мейси в исполнении Эмили Блант контрастирует с героями Бенисио Дель Торо и Джоша Бролина. Их всех объединяет приверженность собственным принципам и полная отдача своему делу, однако последние уже пережили трансформацию, тогда как Кейт ещё предстоит принять решение. Речь идёт о выборе между добросовестностью и бесчестностью, который рано или поздно настигает людей, избравших столь жестокую и кровавую профессию. Иногда наступает момент осознания, что со злом можно бороться исключительно его же методами, а великодушие и честность вряд ли помогут одержать победу. Эмили Блант отлично передала душевные метания личности, столкнувшейся с этой проблемой. Благодаря всему вышеперечисленному, фильм действительно получился откровенным и реалистичным, а уверенность в успехе последующих работ режиссёра троекратно возросла.

Трошина Олеся