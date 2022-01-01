Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Убийца
Убийца, 2015: актеры и роли
Sicario
Убийца
2015 / США
Трейлер
7.5
Оцените
17
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
Написать отзыв
Смотреть за 1 рубль
Смотреть за 1 рубль
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Трейлеры
Убийца, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дени Вильнев
Denis Villeneuve
В ролях
Эмили Блант
Emily Blunt
Джош Бролин
Josh Brolin
Бенисио Дель Торо
Benicio Del Toro
Джон Бернтал
Jon Bernthal
Виктор Гарбер
Victor Garber
Джеффри Донован
Jeffrey Donovan
Рауль Трухильо
Raoul Max Trujillo
Максимилиано Эрнандес
Maximiliano Hernández
Дэниэл Калуя
Daniel Kaluuya
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Related video
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
Точный день назван: вот когда осужденный за смертельное ДТП Ефремов выйдет на свободу
Такого не ожидал никто: правда о конфликте Рудковской с известным журналистом вышла наружу
Дело не в деньгах: вот почему принц Гарри готов выставить свою жизнь напоказ
«Он был бы в ужасе»: известная певица призвала наследников Градского покаяться
Ток шоу себя не окупают: домработница Киркорова не стала молчать о заработках
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
Гора в семью не включила: Бабкина рассекретила свое времяпровождение
Конфликты с «Ленкомом» аукнулись: состояние вдовы Караченцова вызвало оторопь
Будущее под вопросом: вот что в «Современнике» говорят об уходе Орбакайте
Оскандалившуюся на сцене Лолиту поставили на место: хватило пары слов