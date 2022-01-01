Наша рецензия

Переступая черту Канадский режиссёр Дени Вильнёв продолжает завоёвывать зрительские сердца, всё больше утверждаясь в собственном стиле. Его фильмы обладают уникальной атмосферой, которая моментально приковывает внимание к происходящему на экране. Ему также мастерски удаётся глубокую, личностную драму обрисовать контуром из детектива, триллера и криминала. Таким образом, родилось очередное фирменное сплетение жанров, которому автор подарил испанское имя «Sicario», что дословно…