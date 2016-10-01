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Иосиф Хейфиц
Иосиф Хейфиц
Iosif Kheifits
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Иосиф Хейфиц
Iosif Kheifits
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Дата рождения
4 декабря 1905
Возраст
89 лет
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
24 апреля 1995
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Иосиф Хейфиц
Режиссер. Родился 4 декабря 1905 года. Минск, Российская Империя (Беларусь).
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Фильмография Иосиф Хейфиц
Бродячий автобус
драма
1989, СССР
6.0
Вы чье, старичье?
драма
1988, СССР
7.0
Подсудимый
драма, криминал
1985, СССР
6.0
Шурочка
драма, исторический
1983, СССР
6.0
Впервые замужем
мелодрама
1979, СССР
7.0
Ася
драма
1977, СССР
7.0
Единственная
мелодрама
1975, СССР
6.0
Плохой хороший человек
драма, исторический
1973, СССР
7.0
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1 октября 2016 10:47
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